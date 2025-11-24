{{ subpage.title }}

Pulisic torna e segna. Maignan para tutto. Il Milan di corto muso vince un altro derby

(Ansa)
Allegri contiene nel 1° tempo, poi l’americano sblocca in tap-in. L’ex Calhanoglu sbaglia il rigore dell’1-1: è sorpasso rossonero.
inter milan

Italia nella storia pure senza Sinner. Terzo grande trionfo in Coppa Davis

(Ansa)
Jannik aveva detto: «Possono vincere». E infatti... Cobolli straordinario, Spagna battuta.
coppa davis

San Paolo, la città specchio del Brasile: un caleidoscopio di colori e contrasti

Veduta aerea di San Paolo (IStock)
Grattacieli e favelas, design e degrado, ricchezza e povertà, parchi e cemento: quando gli opposti attraggono.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

san paolo turismo

Lei va al lavoro, una «risorsa» la stupra

(IStock)
  • È un trentacinquenne gambiano con precedenti penali per possesso di droga l’uomo che la mattina di venerdì ha abusato di una donna di 53 anni a Gallarate, nel Varesotto. L’ha malmenata, trascinata e violentata dietro le siepi di un parcheggio.
  • Arrestato l'influencer Don Alì. Era responsabile di atti persecutori nei confronti di un maestro di scuola elementare.

Lo speciale contiene due articoli.

stupri
