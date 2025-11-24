{{ subpage.title }}

 Mario Giordano
2025-11-24

Cara Boldrini, lei ha boldrinizzato pure la destra

Cara Boldrini, lei ha boldrinizzato pure la destra
Laura Boldrini (Imagoeconomica)

Cara Laura Boldrini, questa che le scrivo non è una cartolina: è una resa. Alzo bandiera bianca: ha vinto lei. Quando ho visto il centrodestra votare compatto il «consenso libero e attuale», legge nata da una proposta di cui lei è stata prima firmataria, ho capito che non abbiamo più speranza: altro che fascismo, qui siamo al boldrinismo. Siamo, cioè, al regime del follemente corretto, al manganello femminista, all’olio di ricino se non ora quando. Siamo di fronte alla marcia su Roma in salsa rosa, anzi rossetto, rossetto&littorio. E lei, cara Boldrini, di questa rivoluzione è la grande guida. L’unico duce. Anzi, pardon, l’unica duca. Boldrinisti, a noi.

Subscribe
laura boldrini

Chiudevano in casa i bimbi per il Covid: ora li levano ai genitori per la «socialità»

Chiudevano in casa i bimbi per il Covid: ora li levano ai genitori per la «socialità»
(IStock)
Il tribunale dell’Aquila non ha strappato i tre piccoli ai Trevallion a causa di problemi scolastici. Ma per preservare quelle relazioni che sono state calpestate in pandemia.
Subscribe
famiglia bosco

Pulisic torna e segna. Maignan para tutto. Il Milan di corto muso vince un altro derby

Pulisic torna e segna. Maignan para tutto. Il Milan di corto muso vince un altro derby
(Ansa)
Allegri contiene nel 1° tempo, poi l’americano sblocca in tap-in. L’ex Calhanoglu sbaglia il rigore dell’1-1: è sorpasso rossonero.
Subscribe
inter milan

Italia nella storia pure senza Sinner. Terzo grande trionfo in Coppa Davis

Italia nella storia pure senza Sinner. Terzo grande trionfo in Coppa Davis
(Ansa)
Jannik aveva detto: «Possono vincere». E infatti... Cobolli straordinario, Spagna battuta.
Subscribe
coppa davis

San Paolo, la città specchio del Brasile: un caleidoscopio di colori e contrasti

San Paolo, la città specchio del Brasile: un caleidoscopio di colori e contrasti
Veduta aerea di San Paolo (IStock)
Grattacieli e favelas, design e degrado, ricchezza e povertà, parchi e cemento: quando gli opposti attraggono.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Subscribe
san paolo turismo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy