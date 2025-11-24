{{ subpage.title }}

Gemma Gaetani
2025-11-24

Dai cibi all’acqua, il nichel è ovunque. Ecco quando potrebbe farci male

(IStock)
L’allergia a questo metallo è particolarmente diffusa tra le donne, per la sua presenza nei cosmetici. A tavola, invece, per la maggior parte della gente la dieta mediterranea garantisce l’assorbimento delle dosi necessarie.
La Fiamma Olimpica si prepara ad attraversare l'Italia

Foto @Elena Oricelli
Dal 6 dicembre il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 toccherà 60 città italiane tra concerti, sportivi e iniziative sociali, coinvolgendo le comunità in vista dei Giochi.
«Chi non salta comunista è»: saltiamo tutti

Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Angelo Bonelli (Ansa)
Non ha senso l’indignazione per i saltelli della Meloni contro i «rossi»: è un modo di condannare una delle peggiori ideologie della storia. In più, il luogo comune secondo cui alla corte di Togliatti & C. c’erano persone migliori che altrove è senza senso.
Reem Alsalem: «Abolire l’utero in affitto è possibile. L’Italia è una delle voci più forti»

Reem Alsalem (Ansa)
  • La relatrice all’Onu: «La surrogazione altruistica ha numeri molto ridotti. La si cita solo per normalizzare la pratica commerciale. Che è uno sfruttamento delle donne, costrette a cedere il controllo dei loro corpi».
  • L’attivista Jennifer Lahl: «Gli embrioni sono selezionati prima dell’impianto e i committenti possono chiedere l’aborto selettivo. La madre non è libera neanche di mangiare quel che vuole».
  • Anne Schaub-Thomas avverte: la maternità surrogata è un atto contro natura che ha effetti permanenti.

Lo speciale contiene tre articoli.

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Il piano di pace di Trump per l'Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 novembre 2025. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta con noi il piano di pace di Donald Trump per l'Ucraina.

