Cuciniamo insieme | Tortelli di zucca di nonna Linda

Ci addentriamo con una certa gioia gastronomica nell’autunno che per la cucina è stagione eccelsa: arrivano i tartufi, ci sono i funghi, sgorga l’olio nuovo, si arrostiscono le castagne, ma soprattutto ecco la regina: la zucca. Pensate tutti ad Halloween? E mal ve ne incoglie. Considerate almeno la carrozza di Cenerentola perché la zucca apparentemente così dimessa e così diffusa è davvero un ingrediente straordinario in cucina. Ci si fa di tutto: dal salato al dolce passando per cento e cento preparazioni. Un must sono i tortelli. Quelli mantovani sono insuperabili con la mostarda e gli amaretti, ma ci sono anche delle versioni semplificate come questa che abbiamo trovato in un quadernetto di nonna Linda.Ingredienti – 500 gr di zucca, 4 uova, 400 gr di farina doppio zero, 150 gr di Taleggio, 100 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, 5 noci, 100 gr di burro di primo affioramento, 4 foglie di salvia, sale, pepe, noce moscata qb.Procedimento – Mondate la zucca fatela a fette liberandola se volete dalla buccia e passatela in forno pre riscaldato a 190 gradi per circa 20 minuti o comunque finché non diventa morbida. Nel frattempo con le uova e la farina, impastate con le mani. Lasciate riposare per una ventina di minuti. Ora fate una sfoglia (potete tirarla a mano oppure adoperare la nonna papera). Sgusciate le noci e riducetele a granella, fate a cubetti piccoli il Taleggio. Ritirate dal forno la zucca e in una ciotola amalgamatela con metà del formaggio grattugiato, il Taleggio e le noci; salate, pepate e profumate con abbondate noce moscata. Lavorate ben bene l’impasto che sarà il ripieno dei vostri tortelli. Stendete la sfoglia fate tanti quadrati ponete al centro un po’ di ripieno e richiudete la sfoglia in modo da realizzare i tortelli (noi li abbiamo fatti grandi a cappellaccio, ma voi potete farli come credete anche piccoli a quadrato vanno benissimo). Mettete a bollire l’acqua salata per cuocere i tortelli e in una capace padella fate fondere il burro con le foglie di salvia. Una volta cotti i tortelli – basteranno un paio di minuti -scolateli e saltateli in padella nel burro aggiungendo il formaggio grattugiato rimasto e servite.Come far divertire i bambini – Fate impastare a loro il ripieno dei tortelli.Abbinamento – Il massimo è il Lambrusco, anche mantovano. Noi abbiamo scelto un Refosco dal peduncolo rosso friulano, va benissimo un Merlot oppure una scelta insolita ma ottima, cade sul Ciliegiolo di Toscana