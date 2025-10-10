Alessandro Da Rold
2025-10-10

Crosetto: «L’Italia farà la sua parte»

Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro candida le nostre Forze armate a un ruolo attivo in Terra Santa: «Ci saremo sempre quando si tratta di sostenere processi di pace». Meloni ringrazia Trump.
tregua gaza

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 10 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

SPIAZZATI

Francesca Albanese (Ansa)
Storica tregua a Gaza grazie a Trump. Cortei, flottiglie, sassi sulla polizia non hanno fermato i massacri. Invece c’è riuscito l’odiato yankee. I palestinesi esultano. Chi ha cinicamente speculato sulla loro tragedia semina dubbi. Per continuare il circo Barnum.
tregua gaza

Usa e Turchia vincono, Iran e Cina perdono

Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan (Ansa)
La svolta è un successo personale di Trump, che salvaguarda gli Accordi di Abramo e mette pressione su Teheran. Ma anche di Erdogan e del Qatar che hanno mediato con i miliziani di Hamas. Positiva l’Arabia Saudita, Unione europea non pervenuta.
tregua gaza

Macron, premier e bilancio in un weekend

Emmanuel Macron (Ansa)
Stasera l’Eliseo annuncerà il nuovo primo ministro: tra i papabili il centrista Borloo, ma si vocifera anche di un Lecornu bis. I tempi stringono: entro lunedì va approvato il budget per il 2026. Però la composizione della maggioranza resta un rompicapo.
crisi governo francia
Nuove storie
