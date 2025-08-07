2025-08-07
Almasri, altra trappola dei giudici
Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi (Imagoeconomica)
- Rimandare a casa il libico servì a tutelare l’Eni e i nostri connazionali: una mossa chiara a tutti, ma non ai magistrati, che per l’ennesima volta provano a dettare legge.
- Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi non ha immunità parlamentare: ecco perché puntano lei. L’Aula, tuttavia, può blindare i coindagati dei membri dell’esecutivo. E resta l’arma del segreto di Stato.