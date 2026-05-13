«Il vice Zelensky riciclava milioni». L’ennesimo scandalo isola l’Ucraina

L’Anticorruzione accusa l’ex capo di gabinetto Yermak per 10 milioni di euro di investimenti in ville di lusso. Un ostacolo imbarazzante all’ingresso di Kiev nell’Ue, che indebolisce il Paese nelle trattative con lo zar.La Russia torna a colpire Kiev e avverte: «La guerra può terminare se si decidono sul Donbass». Veto all’Ue: «Non può avere un ruolo diplomatico».Lo speciale contiene due articoli.Un nuovo terremoto scuote i vertici politici di Kiev. Le autorità ucraine hanno accusato l’ex capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, di riciclaggio di denaro. È in questo quadro che, ieri, il diretto interessato è comparso davanti all’Alta corte anticorruzione dell’Ucraina.In particolare, l’ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sapo) ritengono che Yermak abbia riciclato circa 10 milioni di dollari attraverso il progetto di costruzione di un complesso residenziale di lusso nei pressi di Kiev. Secondo il Kyiv Independent, Yermak avrebbe utilizzato «una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi». Un’accusa che l’avvocato dello stesso Yermak, Ihor Fomin, ha respinto. «Posso affermare che la questione del riciclaggio di denaro, a mio parere, è infondata», ha affermato, per poi aggiungere: «Tutta questa situazione è stata provocata dalla pressione dell’opinione pubblica». Come che sia, ieri, il capo della Procura specializzata anticorruzione, Oleksandr Klymenko, oltre a negare esplicitamente che Zekensky sia coinvolto nell’indagine, ha chiesto la custodia cautelare per Yermak o, in alternativa, la libertà su cauzione per un importo di 4 milioni di dollari. L’udienza è stata tuttavia sospesa e rinviata a oggi per permettere intanto alla difesa di esaminare gli atti processuali.Ricordiamo che l’ex capo di gabinetto di Zelensky è sotto inchiesta nell’ambito di un’indagine per corruzione dal valore complessivo di 100 milioni di dollari relativa all’azienda statale Energoatom: un’indagine, battezzata «Midas», che ha già portato all’incriminazione di vari collaboratori del presidente ucraino, tra cui l’ex vicepremier, Oleksiy Chernyshov, e l’ex ministro della Giustizia, Herman Halushchenko. È in questo contesto che, lo scorso 28 novembre, Yermak si dimise da capo di gabinetto: un passo indietro avvenuto dopo che le autorità anticorruzione avevano fatto perquisire la sua abitazione. Si trattò, all’epoca, di un vero e proprio scossone ai vertici del governo ucraino.Nominato da Zelensky proprio capo di gabinetto nel 2020, Yermak era diventato una delle figure più potenti (e controverse) dell’ecosistema politico ucraino. Politico, nel 2023, lo definì il «cardinale verde», in virtù della sua considerevole influenza e per la tendenza a vestirsi con abiti militari di color oliva. Inoltre, secondo il Kyiv Independent, sarebbe stato proprio lui a spingere Zelensky a sostenere la norma, poi ritirata, che avrebbe indebolito l’indipendenza delle autorità anticorruzione ucraine. Non solo. A marzo dell’anno scorso, il presidente ucraino aveva anche messo Yermak a capo della delegazione che avrebbe dovuto negoziare con Washington e Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina. La sua caduta fu quindi particolarmente fragorosa. E lui stesso lasciò intendere, in alcune dichiarazioni rilasciate al New York Post dopo le dimissioni, di essersi sentito abbandonato. «Sono stato dissacrato e la mia dignità non è stata tutelata, nonostante sia a Kiev dal 24 febbraio 2022. Pertanto, non voglio creare problemi a Zelensky; andrò al fronte», affermò.Il ritorno di Yermak sotto i riflettori indebolisce il presidente ucraino. Pur non essendo coinvolto nell’inchiesta, Zelensky si ritrova infatti ad affrontare un duplice problema politico. Innanzitutto, il nodo della corruzione potrebbe complicare il già accidentato percorso di Kiev verso l’adesione all’Unione europea: percorso che, anche in considerazione della recente sconfitta elettorale di Viktor Orbán in Ungheria, la Commissione Ue ha recentemente cercato di rilanciare ma che, adesso, potrebbe impelagarsi di nuovo a causa dell’inchiesta sul caso Energoatom.In secondo luogo, non è detto che la questione non abbia indirettamente un impatto anche sul fronte diplomatico e geopolitico. Come detto, fino a novembre, Yermak era stato il capo negoziatore di Kiev nel processo diplomatico relativo alla crisi ucraina. In questo quadro, a giugno, Politico riportò che l’amministrazione Trump fosse particolarmente irritata con lui. Non è inoltre un mistero che l’attuale Casa Bianca auspichi dall’anno scorso che l’Ucraina tenga al più presto delle nuove elezioni presidenziali. Non dimentichiamo poi che, all’inizio del 2026, a lasciare l’amministrazione Trump, dopo aver perso decisamente influenza, è stato il generale Keith Kellogg: uno dei principali punti di riferimento di Zelensky a Washington. A questo si aggiunga che, nonostante abbia reso noto che i rappresentanti americani visiteranno Kiev a cavallo tra primavera ed estate, il presidente ucraino è attualmente in rapporti problematici con Trump. Irritato dall’attenzione che la Casa Bianca sta riservando al dossier iraniano, Zelensky, secondo The Atlantic, starebbe cercando delle sponde alternative agli Stati Uniti. Il punto è che difficilmente il leader ucraino potrà fare realmente a meno di Washington, soprattutto qualora il processo diplomatico dovesse ripartire. Ed è qui che la questione Yermak potrebbe pesare negativamente su Zelensky. Ieri, il ministero degli Esteri russo non ha perso tempo e ha cercato di cavalcare questo caso giudiziario per screditare Kiev: un caso giudiziario che, secondo Reuters, potrebbe complicare un domani la rielezione del presidente ucraino, oltre a creargli imbarazzo sul fronte dei rapporti internazionali.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/yermak-vice-zelensky-riciclava-milioni-2676886753.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="mosca-tregua-finita-tocca-a-loro" data-post-id="2676886753" data-published-at="1778656253" data-use-pagination="False"> Mosca: «Tregua finita, tocca a loro» Consapevole che l’Ucraina non si trovi in una posizione di vantaggio, Mosca tiene il punto sulla sua disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative.La conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, sulla fine del conflitto. Il portavoce ha infatti spiegato che la guerra «può finire in qualsiasi momento, non appena il regime di Kiev e Volodymyr Zelensky si assumeranno la responsabilità e prenderanno le decisioni necessarie», alludendo al Donbass. Un indicatore che confermerebbe la possibilità della fine delle ostilità è «il lavoro svolto nel formato trilaterale». Quanto all’eventuale faccia a faccia tra il leader ucraino e il presidente russo Putin, il portavoce ha affermato che lo zar è pronto «in qualsiasi momento» all’incontro «per dei negoziati», purché sia nella Capitale russa. Un’altra sede «avrebbe senso solo per finalizzare il processo di regolamento», ma prima serve «molto lavoro preliminare».Mosca, nel frattempo, resta «aperta ai contatti». Anche perché il portavoce del Cremlino ha ribadito che la Russia «accoglie con favore gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti». Che Washington sia indispensabile nel contesto degli sforzi di pace ne è convinto anche il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha: «Abbiamo bisogno del coinvolgimento degli Usa, ma allo stesso tempo abbiamo anche bisogno della loro influenza e della pressione che esercitano sulla Russia».Al contrario, l’Europa resta ancora in panchina. Dopo che l’Alto Rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, ha bocciato il ruolo di negoziatore dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, definendolo un «lobbista russo», Mosca è tornata a mettere i puntini sulle i riguardo al coinvolgimento europeo. Il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, ha chiarito che è esclusa «al momento qualsiasi partecipazione costruttiva dell’Unione europea agli sforzi volti a incanalare il conflitto in una dimensione politico-diplomatica». Mentre «la retorica» europea sbandiera la volontà di raggiungere la pace, secondo Grushko, Bruxelles «sta facendo tutto il possibile per protrarre il conflitto il più a lungo possibile».Future trattative a parte, ieri è scaduta la breve tregua tra la Russia e l’Ucraina, con decine di droni russi che sono tornati a colpire Kiev. La ripresa dei combattimenti è stata poi confermata dal ministero della Difesa russo, mentre lo zar annunciava tra l’altro che Mosca schiererà il suo nuovo missile nucleare strategico Sarmat alla fine dell’anno. Dall’altra parte, Sybiha ha riferito che Kiev ha «proposto a Mosca di estendere il cessate il fuoco parziale, ma la Russia ha lanciato oltre 200 droni, colpendo infrastrutture civili, incluso un asilo nido, ferendo almeno sei persone e uccidendone almeno una». A suo dire, «Putin deve rendersi conto che per lui le cose andranno solo peggio». Sulla stessa linea anche il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che intravede una presunta posizione di forza di Kiev sul fronte. Dopo aver visitato le regioni di Zaporizhzhia e Dnipro, ha infatti sentenziato: «Credo che gli ucraini abbiano effettivamente un momento favorevole. La Russia sta attraversando una fase di debolezza, sia dal punto di vista economico che politico interno, nonché sul campo di battaglia». Peraltro, la Germania ha dichiarato che darà un contributo di oltre 10 milioni di euro al progetto europeo per creare centri di addestramento militare in Ucraina. Gli aiuti a Kiev annunciati ieri riguardano anche i velivoli senza pilota: Kallas ha reso noto che a «giugno» il primo esborso del prestito di 90 miliardi sarà destinato «all’acquisto di droni». E con l’obiettivo di «sviluppare l’Intelligenza artificiale» per intercettare i droni russi, Zelensky ha incontrato Alex Karp, Ceo di Palantir Technologies, colosso americano specializzato in sicurezza e intelligence.