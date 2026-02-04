True Maurizio Belpietro Volano i Vannacci, gode il Colle Roberto Vannacci (Imagoeconomica)

Finisce tra gli insulti l’avventura dell’ex incursore nel Carroccio. Il segretario lo accusa di slealtà, lui rinfaccia eccessi di prudenza. Legittimo, ma così rischia di far perdere il centrodestra. E aprire le porte a un altro di quei governi tecnici che giustamente detesta.Caro generale Vannacci, che lei sia un uomo audace si sa. Per lei parla il suo curriculum. Dopo aver frequentato l’accademia militare di Modena e aver superato la selezione per accedere al corpo degli incursori dell’esercito italiano, il famoso 9° Col Moschin, ha praticamente partecipato a tutte le missioni estere più rischiose delle nostre forze armate: Somalia, Ruanda, Yemen, Afghanistan, Iraq. Già che c’era ha pure prestato servizio in Libia, durante le cosiddette Primavere arabe. Insomma, in 30 anni di carriera in divisa non si è fatto mancare niente. Se proprio devo trovare un appunto in un cursus honorum come il suo, diciamo che lei difetta un po’ nella diplomazia. Infatti, quando ha dovuto svolgere il ruolo di addetto militare presso l’ambasciata italiana a Mosca è durato poco. Del resto, che lei sia un tipo abituato a parlar chiaro e non a infiocchettare i discorsi per renderli più gradevoli lo ha dimostrato in diverse occasioni. Da militare quando ha denunciato il pericolo di esporre i nostri soldati alla contaminazione dei proiettili in cui erano presenti particelle di uranio impoverito: siccome gli alti vertici non la seguirono nell’esposto, lei non ha avuto timore di scontrarsi con i superiori. E sempre indossando una divisa non ha tenuto la lingua a freno neppure quando le è venuto l’estro di scrivere un pamphlet che già nel titolo - Il mondo al contrario - prometteva di rovesciare la prospettiva con cui si guardano la politica e la società. Pochi avrebbero avuto il coraggio di scrivere un libro parlando in maniera schietta di immigrazione, di cancel culture, woke e lobby Lgbt. Per di più, da generale lei si è preso la libertà di mettere nero su bianco quel che pensava senza interpellare le alte sfere dell’esercito. Il che, considerando la sua formazione militare, è piuttosto sorprendente.Io non so se lei avesse pianificato tutto, se cioè avesse progettato fin dall’inizio di scrivere un saggio per trasformarlo in un trampolino di lancio in politica. Né sono informato di un possibile aiuto esterno, come ogni tanto qualcuno lascia intendere.Di certo c’è che quando uscì Il mondo al contrario nessuno ha pensato che fosse un manifesto e che preludesse a una sua discesa in campo. Ma lei, nonostante i tentativi di fermarla, ha tirato diritto, candidandosi al Parlamento europeo con la Lega.Dopo le elezioni, ovviamente nessuno ha immaginato che lei potesse fare un partito. Molti hanno pensato che si sarebbe accontentato di quel che aveva conquistato, facendo man bassa di voti e strappando l’incarico di vicesegretario del partito di Matteo Salvini. Adesso però lei vuol fondare una sua formazione, anzi l’ha fatto e ieri è sceso da quello che ai tempi di Umberto Bossi era definito il Carroccio. D’ora in poi ballerà da solo. Anche questo si capisce: chi è abituato al comando non è certo intenzionato a dividerlo né a stare nelle retrovie. In fondo, lei è uscito dai ranghi quando la sistemarono in un bell’ufficio a Firenze a occuparsi di mappe geografiche e scartoffie. Dunque si figuri se io non comprendo che lei abbia voglia di combattere e di conquistare il potere come un tempo provava a espugnare certi avamposti. Però la politica non è un reggimento. E un partito non è un corpo di incursori che deve penetrare in territorio nemico. Probabilmente lei si sentiva isolato dentro la Lega, anche perché alcuni colonnelli avevano marcato il territorio, segnando la distanza che la separava dalla nomenclatura del partito. Si è sentito un corpo estraneo, un innesto rigettato, e dunque ha deciso di andare per la sua strada. Ribadisco: i motivi sono comprensibilissimi. Tuttavia, mi preme dirle una cosa. Uscendo dalla Lega lei rischia di fare il gioco di quella sinistra che tanto detesta. Lo so che lei pensa di far crescere la sua nuova formazione ben oltre il 3 per cento che oggi i giornali le attribuiscono. Ho letto che mira addirittura al 20 per cento, cosa che io le auguro. Però, a prescindere da quanti voti lei potrebbe conquistare, il pericolo è che non vadano a unirsi a quelli raccolti dal centrodestra, ma si sottraggano all’attuale coalizione. Al che lei sarebbe libero di dire e fare ciò che vuole, senza più dover rendere conto a nessuno, ma a finire male sarebbe l’Italia se alle prossime elezioni si ritrovasse guidata da una maggioranza di sinistra o, peggio, da un governo tecnico. Nel passato, quando il risultato delle urne non è stato chiaro, il Quirinale ha affidato il mandato a un premier non eletto dal popolo e i risultati si sono visti. È per questo che a sinistra, pur non dichiarandolo, molti fanno il tifo per lei. Perché pensano che lei sarà un ottimo guastatore del campo avverso e immaginano che più spuntano formazioni diverse da mettere insieme e più sarà difficile tener unito il fronte. Insomma, sognano che lei faccia il Bertinotti di destra, che strappi e mandi a casa l’odiata Meloni. Non so cosa ne pensi lei dell’attuale presidente del Consiglio. Può darsi che come altri elettori di centrodestra si aspettasse di più e che guardi ai risultati, sulla sicurezza, sull’immigrazione e pure sui rapporti con l’Europa con un po’ di delusione. Tuttavia, caro generale, non vorrei che per attaccare il fronte nemico lei aprisse un varco che consentisse alle forze avversarie di rompere l’accerchiamento. Di sicuro lei, in fatto di tattiche militari, è più bravo del sottoscritto, però se si parla di tattiche politiche, ovvero di voltafaccia e alleanze improbabili, credo di saperne più di lei. Basta pensare a Renzi, ovvero a colui che prima di pugnalare Letta alle spalle lanciò l’hastag #enricostaisereno. Prima ancora, il Bullo soffiò la poltrona di sindaco al suo mentore Lapo Pistelli, di cui era stato collaboratore, e poi, dopo aver dichiarato che avrebbe vigilato affinché il Pd non si alleasse con i 5 stelle, propugnò il patto che ci regalò un governo giallorosso, lo stesso che un anno e mezzo dopo liquidò per sostituire Conte con Draghi. Insomma, la politica è fatta di giochi di prestigio e, soprattutto, di giochi di potere, che hanno distrutto credibilità e fiducia. Ricorda quando sulla scena si affacciarono i 5 stelle, con il loro piano di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno? Beh, adesso gli stessi che minacciavano di usare l’apriscatole, nella lattina ci si sono infilati e non hanno più intenzione di lasciarla. Erano membri di un movimento anti Casta e sono diventati la Casta. Ecco, io le auguro di avere successo, di conquistare molti elettori, ma mi auguro che lei non si presti alle manovre di chi sogna di rimandare a casa il centrodestra. Su queste pagine abbiamo svelato le mire di certi consiglieri del Quirinale, che per far vincere le prossime elezioni al centrosinistra sognavano una scossa. Io spero che lei non sia quella scossa. Soprattutto, spero che la sua avanzata, non significhi l’arretramento della coalizione e il ritorno di un altro democristiano di sinistra sul Colle. La presidenza della Repubblica è il fortino dei compagni. E la sinistra farebbe qualsiasi cosa per impedire che sia espugnato da un esponente del centrodestra. Anche allearsi con una parte di destra o magari usarla. Detto ciò, auguri.