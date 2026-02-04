True Gianluca Baldini Più assegni d’inclusione in Campania che al Nord iStock

A Napoli i beneficiari a dicembre sono stati 279.000, nel Settentrione solo 215.000.Sembrerebbe quasi un reddito di cittadinanza 2.0, a guardare i dati dell’osservatorio Inps sull’assegno di inclusione. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di previdenza, infatti, la platea (2,2 milioni di persone in totale) sembra molto simile a quello della norma voluta dal Movimento 5 stelle, con il Sud che distacca il Nord di svariate lunghezze. Non a caso, nel solo mese di dicembre 2025 la spesa per l’assegno d’inclusione su Napoli (78,59 milioni) ha superato quella dell’intero Nord Italia (72,74 milioni), pur a fronte di una platea numericamente vicina.Il dettaglio spiega il «paradosso» contabile. Nel capoluogo campano, a dicembre, hanno ricevuto il cosiddetto Adi oltre 101.000 famiglie, per 279.108 persone coinvolte, con un importo medio mensile di 772 euro a nucleo. Nel Settentrione, nello stesso periodo, i nuclei beneficiari sono stati 116.382 (215.548 persone), ma con un assegno medio più basso, pari a 625 euro.Non solo, in tutta la Campania, a dicembre 2025, i nuclei che hanno ricevuto l’assegno sono stati 156.853, per 413.272 persone, con beneficio medio di 752 euro e una spesa prossima a 118 milioni: per intenderci, oltre un quarto delle risorse nazionali del mese (450,65 milioni). Il confronto con Lombardia è esplicativo: nello stesso mese risultano 39.527 famiglie beneficiarie (74.988 persone), con 626 euro medi a nucleo, a fronte di una popolazione regionale quasi doppia.Dopo la Campania, la Sicilia è la Regione con più beneficiari: 134.389 assegni per 347.151 persone e 734 euro medi a famiglia. Nel complesso del Mezzogiorno, a dicembre, l’Adi è stato erogato a 447.973 famiglie (69,29% del totale) per 1.113.075 persone, con 722 euro medi; la spesa nel Sud supera insomma ampiamente il 70% del totale mensile.Più in generale, secondo i dati Inps, l’importo medio mensile erogato l’anno scorso è stato di 685 euro e il numero medio di componenti familiari per nucleo risulta pari 2,4 persone, con un picco nel meridione, dove il valore è pari a 2,6. Al contrario, al Nord il numero medio di persone nel nucleo risulta di gran lunga inferiore dove è pari a 2. I dati aggiornati fino a dicembre 2025, inoltre, mostrano che il numero dei nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità dell’assegno di inclusione da gennaio 2024 a dicembre 2025 sono stati 936.000. Nel solo 2025 i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno un pagamento sono stati 833.000. Nello specifico, a dicembre dell’anno scorso i nuclei beneficiari di pagamenti Adi sono stati quasi 647.000, con un importo medio mensile erogato pari a 697 euro.Tra questi nuclei, in 238.000 sono presenti minori, in 258.000 vi sono persone con disabilità, in 338.000 ci sono persone di almeno 60 anni, in 12.000 hanno al loro interno persone in condizioni di «svantaggio» e 234.000 includono cittadini che necessitano di cura. Infine, come ricorda l’Inps, l’Adi viene corrisposto con cadenza mensile per un periodo massimo di 18 mesi e può essere prorogato per altri 12 mesi.