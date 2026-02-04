True Nino Sunseri Mediolanum riempie i soci di dividendi Massimo Doris (Imagoeconomica)

Bilancio 2025 più che positivo per l’istituto: l’utile netto salito a 1,2 miliardi (+11%) ha permesso di distribuire cedole per 924 milioni. Masse amministrate da record (155,8 miliardi). L’ad Doris: «Il 2026 sarà ancora meglio». Premio di 2.000 euro a dipendenti e banker. Massimo Doris presenta i conti di Banca Mediolanum. Il copione è quello di sempre: numeri positivi, dividendi generosi e un messaggio rassicurante che guarda al futuro.La base è rappresentata dai conti 2025. L’utile netto sale a 1,24 miliardi di euro, in crescita dell’11%, e consente alla banca di distribuire 924 milioni di dividendi, pari a una cedola di 1,25 euro per azione, il 25% in più rispetto all’anno precedente. Una pioggia di cedole che nasce da una combinazione di risultati industriali e scelte strategiche. Dentro il dividendo ci sono infatti 20 centesimi che arrivano dalla vendita della quota in Mediobanca, realizzata nel pieno della battaglia che ha portato Piazzetta Cuccia sotto il controllo di Mps. Ma non c’è solo la plusvalenza straordinaria a sostenere la generosità verso gli azionisti. Altri 25 centesimi di dividendo speciale sono frutto dell’andamento favorevole dei mercati, che nel 2025 hanno continuato a premiare chi era ben posizionato. Mercati che Doris osserva con attenzione, senza entusiasmi eccessivi. «Potrebbe esserci una correzione», ammette, ma invita a non lasciarsi prendere dall’ansia: «Parliamo di uno storno del 15%, non del 50% che si avrebbe se fossimo davvero in una bolla». Prudenza, quindi, ma niente allarmismi. Sotto osservazione ci sono i titoli legati all’Intelligenza artificiale e alle tecnologie. Due categorie, che, nel bene o nel male, brillano per la loro assenza nel listino di Piazza Affari. Del resto è anche su questa capacità di leggere i cicli che Mediolanum ha costruito negli anni la propria credibilità. La distribuzione dei dividendi farà particolarmente felici gli azionisti di riferimento. Circa 370 milioni finiranno alla famiglia Doris, che controlla il 40% del capitale, mentre oltre 277 milioni andranno a Fininvest, la holding degli eredi di Silvio Berlusconi, che detiene il 30%. E proprio da quell’area arriva una rassicurazione indiretta. Massimo Doris, pur dicendosi «lusingato», non ha alcuna intenzione di entrare in politica con Forza Italia. La sua agenda resta bancaria e il timone di Mediolanum non è in discussione: «Ho intenzione di restare alla guida del gruppo ancora per un po’ di anni».A beneficiare dei buoni conti non sono, però, soltanto i soci. Anche dipendenti e 6.798 family banker vengono premiati con un bonus straordinario di 2.000 euro ciascuno, a conferma di una politica di condivisione dei risultati che, negli anni, è diventata parte integrante del modello Mediolanum. «Risultati di assoluto rilievo», li definisce il capo azienda rivendicando una crescita che poggia su basi industriali solide. Le masse amministrate hanno aggiornato il massimo storico a 155,8 miliardi di euro, in aumento del 12%, «grazie al favorevole andamento dei mercati e, soprattutto, agli eccellenti flussi di raccolta, con una dinamica particolarmente robusta nella componente gestita». La raccolta netta totale è stata positiva per 11,6 miliardi (+11%), mentre la raccolta gestita ha superato i 9 miliardi (+18%). Numeri che fanno del 2025 il miglior anno della storia della banca.Lo sguardo si sposta ora sul 2026 che, secondo il management, è iniziato con il piede giusto già a gennaio. A mercati stabili, Mediolanum prevede una raccolta netta in risparmio gestito in linea con i 9 miliardi dell’anno scorso. Per il margine di interesse, dopo un 2025 sostanzialmente stabile a 812,1 milioni, è attesa una crescita di circa il 10%, segnale che anche la parte più tradizionale del business può tornare a dare soddisfazioni. Tanto più che le sofferenze ammontano appena allo 0,77% Positive, nel medio periodo, anche le prospettive per la Spagna, dove nel 2025 l’utile è sceso del 29% a 81,1 milioni a causa degli investimenti commerciali e dei costi sostenuti per il rinnovamento del sito e dell’app. Un calo messo in conto e letto come un investimento sul futuro più che come un arretramento strutturale.E poi c’è il tema più caro agli investitori: il dividendo futuro. Massimo Doris non fa promesse, ma lascia intendere che la direzione è tracciata. L’anno prossimo Mediolanum punta a distribuire più degli 80 centesimi di dividendo base del 2025. Il resto, come sempre, dipenderà dai conti e dai mercati. Nessuna deviazione dalle linee di condotta sulla tesoreria: la banca non entrerà nel Fondo nazionale strategico italiano di Cdp. «Non perché non crediamo nell’operazione», chiarisce Doris, «ma perché il nostro mandato è investire in titoli di Stato». Conferma che non scenderà in politica e si dice piacevolmente sorpreso dalle dichiarazioni di Carlo Messina, ceo di Banca Intesa che, presentando il piano industriale, ha annunciato possibili acquisizioni di reti di promotori. «È la conferma che il settore del risparmio gestito è interessante», aggiunge il capo di Mediolanum, ricordando per altro che Intesa Sanpaolo già controlla Fideuram, la rete di promotori più grossa in Italia. Le dichiarazioni del capo della prima banca italiana, quindi, testimoniano che «il settore è destinato a espandersi», ha commentato ancora Doris, rammentando un’indagine di Prometeia che stima una crescita della raccolta da parte delle reti di promotori, a scapito delle banche tradizionali, di poste e assicurazioni. Il messaggio è chiaro: finché i numeri lo consentiranno, la banca continuerà a fare quello che agli azionisti piace di più. Pagare bene oggi e, se possibile, promettere di pagare un po’ meglio domani.