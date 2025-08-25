Enrico Torri
2025-08-25

L’intervista Paolo Marchesini «Insegno agli atleti che vince chi diventa un uomo migliore»

  • Il precettore sportivo Paolo Marchesini: «Non ho l’approccio tecnicista del mental coach, punto sui valori. Berlusconi al Monza l’aveva capito».
  • Lo psicologo Giuseppe Lorenzetti: «Oggi la cultura buonista vuol preservare gli adolescenti dalla fatica L’attività fisica restituisce il contatto col reale e permette di confrontarsi con il limite».
  • Emanuele Franz, lo scrittore, a cui è stata diagnosticata la sindrome: «Il sistema nervoso è configurato in modo da processare diversamente le informazioni esterne. Così crea idee nuove».

Lo speciale contiene tre articoli.

salute e benessere

«Ho iniziato volando su aerei militari»

Maria Giovanna Elmi (Getty Images)
Parla la «fatina» che fece innamorare generazioni di italiani: «Facevo le trasmissioni per le forze armate. Fui la prima donna ad aprire la serata del Festival di Sanremo, ma il vestito me lo prestò Sabina Ciuffini».
​maria giovanna elmi

Una questione di spirito, quella dei superalcolici in Italia

(iStock)

Grappa, gin e distillati rientrano in un mercato che vale oltre mezzo milione di euro. A scommettere sul comparto c'è anche la generazione di nuovi adulti, che si fa promotrice di una cultura identitaria ed educativa.

distillati

VOTAntonio | A Genova la stellina del campo largo è già in affanno

content.jwplatform.com

I primi inciampi di Silvia Salis, la nuova beniamina del centro sinistra.

redazione digitale

Tira aria di distensione tra Pechino e Nuova Delhi

Xi Jinping (Ansa)

Cina e India hanno avviato una fase di disgelo. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, si è recato a Nuova Delhi, per incontrare il premier indiano, Narendra Modi.

india
