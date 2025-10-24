Papa Leone non assolve i sindacati: «Incapaci di difendere i poveri»

2025-10-24
All’incontro con i Movimenti popolari Prevost bastona i colleghi di Landini: «C’è un vuoto etico, il male entra». Storica visita di re Carlo III in Vaticano: per la prima volta un monarca inglese ha pregato insieme al pontefice. A papa Prevost senza dubbio non difetta la chiarezza. Ieri, parlando davanti ai Movimenti popolari, Leone XIV ha sferzato e non poso i sindacati: «Nella Rerum novarum, Leone XIII osservava che “le antiche corporazioni dei lavoratori sono state abolite nel secolo scorso e nessun'altra organizzazione protettiva ha preso il loro posto”. I poveri sono diventati più vulnerabili e meno protetti. Oggi sta accadendo qualcosa di simile, perché i sindacati tipici del XX secolo rappresentano ormai una percentuale sempre più esigua dei lavoratori e i sistemi di sicurezza sociale sono in crisi in molti Paesi; perciò, né i sindacati né le associazioni dei datori di lavoro, né gli Stati né le organizzazioni internazionali sembrano in grado di affrontare questi problemi». A sindacalisti come Maurizio Landini, più impegnati a fare politica che a interessarsi delle sorti dei lavoratori, devono essere fischiate (e non poco, le orecchie. «La giustizia esige che le istituzioni di ogni Stato siano al servizio di ogni classe sociale e di tutti i residenti, armonizzando le diverse esigenze e gli interessi. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un vuoto etico, in cui il male entra facilmente», ha ammonito ancora Prevost. Che, poco prima, è stato protagonista di un evento dalla portata storica. Più unico che raro, un evento che non si verificava da mezzo millennio. Ieri mattina, dopo cinque secoli - dai tempi della riforma anglicana -, papa Leone XIV e il re Carlo III, che è pure capo della Chiesa anglicana, hanno pregato insieme nella Cappella sistina. Tutto ha avuto inizio con l’arrivo dei reali britannici in Vaticano, poco prima delle 11. L’accoglienza è avvenuta nel cortile di San Damaso, come da protocollo per le visite di Stato, e - dopo l’esecuzione dell’inno God save the king da parte della banda musicale, con le guardie svizzere schierate, re Carlo III e la regina Camilla hanno fatto ingresso nel Palazzo apostolico.Si è, quindi, tenuta un’udienza, coi sovrani ricevuti da papa Prevost nella Biblioteca vaticana. A seguire, da una parte la regina Camilla ha visitato la Cappella paolina, dall’altra re Carlo ha partecipato a un altro colloquio: quello col segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Entrambi i colloqui, ha fatto sapere un comunicato della Sala stampa vaticana, sono stati «cordiali» e, «nell’esprimere apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, si è avuto uno scambio di valutazioni su alcune tematiche di comune interesse, quali la tutela dell’ambiente e la lotta alla povertà».Al centro dei colloqui intercorsi si è altresì rivolta particolare attenzione «all’impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza di fronte alle sfide globali» e non è neppure mancata, «richiamando la storia della Chiesa nel Regno Unito, una riflessione congiunta sulla necessità di continuare a promuovere il dialogo ecumenico». Alle 12.20 è, poi, iniziata in doppia lingua, latino e inglese, la preghiera ecumenica sulla cura del Creato. È stato quello, senza dubbio, il culmine di un momento atteso e pianificato da tempo, se si pensa che la visita dei reali inglesi era stata programmata ad aprile, salvo poi esser rinviata a causa della morte di papa Francesco. Da parte sua, il pontefice argentino - oltre a essersi speso, dieci anni or sono, con l’enciclica Laudato si’ a porre l’attenzione sul tema ambientale, che è stato al centro della preghiera di ieri, - aveva anche ottimi rapporti con la regina Elisabetta II, che aveva incontrato a Roma nell’aprile 2014 e che, nel 1961, era diventata la prima monarca britannica a visitare il Vaticano dopo lo scisma tra cattolici e anglicani e dopo che, dal 1536 al 1914, le relazioni diplomatiche ufficiali tra Regno Unito e Santa Sede erastate interrotte.A una preghiera congiunta, però, non si era mai arrivati e ciò è stato possibile grazie a un lungo e graduale avvicinamento. Non a caso, la Bbc ha potuto sottolineare come, se le immagini dell’incontro di ieri sono state «storiche, le basi per questi momenti sono state gettate nel corso di decenni», se non perfino di «secoli». Tornando all’incontro, esso è proseguito nel pomeriggio con la visita di re Carlo alla basilica di San Paolo fuori le mura dove, insieme alla regina, prima della celebrazione, presieduta dall’abate dom Donato Ogliari, insieme all’arciprete della basilica, il cardinale James Michael Harvey, e alla moderatrice dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia, Rosie Frew, ha visitato la tomba di San Paolo. La visita è terminata attorno alle 16.30. Durante la giornata di ieri al re è stato conferito il titolo di «Royal confrater», cioè confratello reale, dell’abbazia e basilica di San Paolo fuori le mura.A sua volta, papa Leone XIV è stato, invece, insignito del titolo di Confratello papale della cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Uno scambio di titoli oltre che di doni - re Carlo ha donato al Papa una grande fotografia in argento e un’icona di Sant’Edoardo il confessore, ricevendo dal pontefice una riproduzione in scala del mosaico del Cristo pantocratore, nella cattedrale normanna di Cefalù -, a riprova che, per quanto «lampo», l’incontro di ieri è stato davvero denso di significati.
«It – Welcome to Derry» (Sky)
Lo scrittore elogia il prequel dei film It, in arrivo su Sky il 27 ottobre. Ambientata nel 1962, la serie dei fratelli Muschietti esplora le origini del terrore a Derry, tra paranoia, paura collettiva e l’ombra del pagliaccio Bob Gray.
Keir Starmer ed Emmanuel Macron (Getty Images)
L’intesa tra i due leader acciaccati per contenere le migrazioni sta naufragando. Parigi non controlla più la Manica e gli irregolari «dilagano» nel Regno Unito.
Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri: «I clamorosi contenuti delle ultime audizioni in Commissione Covid»
Ecco #DimmiLaVerità del 24 ottobre 2025. Ospite Alice Buonguerrieri. L'argomento del giorno è: " I clamorosi contenuti delle ultime audizioni".
Il Made in Italy protagonista del vertice per la pace in Medio Oriente
Formitalia, azienda toscana di Quarrata, ha firmato l’allestimento del Conference Center di Sharm el-Sheikh dove è stato siglato l’accordo di pace per Gaza. Un esempio di eccellenza italiana che porta il design nazionale al centro della diplomazia mondiale. «È come essere stati, nel nostro piccolo, parte di un momento storico», dice Lorenzo David Overi, ceo del gruppo.
C’è anche un pezzo d’Italia — e precisamente di Quarrata, nel cuore della Toscana — dietro la storica firma dell’accordo di pace per Gaza, siglato a Sharm el-Sheikh alla presenza del presidente statunitense Donald Trump, del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, del turco Recep Tayyip Erdogan e dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. I leader mondiali, riuniti per «un’alba storica di un nuovo Medio Oriente», come l’ha definita lo stesso Trump, hanno sottoscritto l’intesa in un luogo simbolo della diplomazia internazionale: il Conference Center di Sharm, allestito interamente da Formitalia, eccellenza del Made in Italy guidata da Gianni e Lorenzo David Overi, oggi affiancati dal figlio Duccio.
L’azienda, riconosciuta da anni come uno dei marchi più prestigiosi dell’arredo italiano di alta gamma, è fornitrice ufficiale della struttura dal 2018, quando ha realizzato anche l’intero allestimento per la COP27. Oggi, gli arredi realizzati nei laboratori toscani e inviati da oltre cento container hanno fatto da cornice alla firma che ha segnato la fine di due anni di guerra e di sofferenza nella Striscia di Gaza.
«Tutto quello che si vede in quelle immagini – scrivanie, poltrone, arredi, pelle – è stato progettato e realizzato da noi», racconta Lorenzo David Overi, con l’orgoglio di chi ha portato la manifattura italiana in una delle sedi più blindate e tecnologiche del Medio Oriente. «È stato un lavoro enorme, durato oltre un anno. Abbiamo curato ogni dettaglio, dai materiali alle proporzioni delle sedute, persino pensando alle diverse stature dei leader presenti. Un lavoro sartoriale in tutto e per tutto».
Gli arredi sono partiti dalla sede di Quarrata e dai magazzini di Milano, dove il gruppo ha recentemente inaugurato un nuovo showroom di fronte a Rho Fiera. «La committenza è governativa, diretta. Aver fornito il centro che ha ospitato la COP27 e oggi anche il vertice di pace è motivo di grande orgoglio», spiega ancora Overi, «È come essere stati, nel nostro piccolo, parte di un momento storico. Quelle scrivanie e quelle poltrone hanno visto seduti i protagonisti di un accordo che il mondo attendeva da anni».
Dietro ogni linea, ogni cucitura e ogni finitura lucidata a mano, si riconosce la firma del design italiano, capace di unire eleganza, funzionalità e rappresentanza. Non solo estetica, ma identità culturale trasformata in linguaggio universale. «Il marchio Formitalia era visibile in molte sale e ripreso dalle telecamere internazionali. È stata una vetrina straordinaria», aggiunge Overi, «e anche un riconoscimento al valore del nostro lavoro, fatto di precisione e passione».
Il Conference Center di Sharm el-Sheikh, un complesso da oltre 10.000 metri quadrati, è oggi un punto di riferimento per la diplomazia mondiale. Qui, tra le luci calde del deserto e l’azzurro del Mar Rosso, l’Italia del saper fare ha dato forma e materia a un simbolo di pace.
E se il mondo ha applaudito alla firma dell’accordo, in Toscana qualcuno ha sorriso con un orgoglio diverso, consapevole che, anche questa volta, il design italiano era seduto al tavolo della storia.
