Il video dell'assassinio di Iryna Zarutska

Le telecamere di sorveglianza di un treno a Charlotte, in North Carolina, hanno ripreso il momento in cui Decarlos Brown Jr., 34 anni, senzatetto con numerosi precedenti per reati violenti, ha accoltellato mortalmente Iryna Zarutska, giovane profuga ucraina di 23 anni.La donna, appena uscita dal turno in una pizzeria il 22 agosto, era salita sulla metropolitana leggera per tornare a casa. Si era seduta in uno dei primi posti liberi, senza sapere che alle sue spalle si trovava Brown, già condannato in passato per rapina a mano armata e minacce. Pochi istanti più tardi, senza alcun apparente motivo, l’uomo si è alzato e l’ha colpita alle spalle, uccidendola.