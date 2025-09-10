Redazione digitale
Il video dell'assassinio di Iryna Zarutska

Le telecamere di sorveglianza di un treno a Charlotte, in North Carolina, hanno ripreso il momento in cui Decarlos Brown Jr., 34 anni, senzatetto con numerosi precedenti per reati violenti, ha accoltellato mortalmente Iryna Zarutska, giovane profuga ucraina di 23 anni.

La donna, appena uscita dal turno in una pizzeria il 22 agosto, era salita sulla metropolitana leggera per tornare a casa. Si era seduta in uno dei primi posti liberi, senza sapere che alle sue spalle si trovava Brown, già condannato in passato per rapina a mano armata e minacce. Pochi istanti più tardi, senza alcun apparente motivo, l’uomo si è alzato e l’ha colpita alle spalle, uccidendola.

Il problema di Serra è Atreju, non i machete

Il problema di Serra è Atreju, non i machete
Michele Serra (Ansa)
Mentre tra i progressisti cala il silenzio sulla rissa tra africani alla festa del Pd a Lodi, la penna di «Repubblica» ironizza sui nomi delle kermesse di Fdi. Fedele alle tradizioni, la sinistra spiega alla destra come stare al mondo, perdendo nel frattempo le elezioni.
Kennedy dà lezioni a Schillaci sui vaccini: nessun dietrofront sugli esperti critici

Kennedy dà lezioni a Schillaci sui vaccini: nessun dietrofront sugli esperti critici
Robert Kennedy Jr e Orazio Schillaci (Ansa)
  • Il ministro alla Salute Usa ha licenziato i vertici che gestirono la profilassi di massa. E, malgrado le proteste, ha tirato dritto...
  • L’ex capo del Comitato tecnico scientifico è stato audito dalla bicamerale e ha elogiato il proprio operato: «Siamo stati bravissimi». Buonguerrieri (Fdi): «Conte ha mentito».

Lo speciale contiene due articoli.

Renzi ora rottama anche Italia viva. Bersani battezza «Frocia Italia»

Renzi ora rottama anche Italia viva. Bersani battezza «Frocia Italia»
Pierluigi Bersani e la t-shirt Frocia Italia
Il senatore presenta un logo per le regionali (e oltre). In Campania, il simbolo del suo partitino è già sparito. L’ex capo del Pd si fa immortalare con un attivista del pride di Arcore e una maglietta che indigna i forzisti.
Occhio al Mercosur: rischiamo l’invasione di cibo spazzatura. Ma nessuno ne parla

Occhio al Mercosur: rischiamo l’invasione di cibo spazzatura. Ma nessuno ne parla
(Istock)
  • L’industria spinge i prodotti ultra-processati e con l’apertura ai nuovi mercati i pericoli crescono. Lollobrigida: «Vigileremo».
  • Il patto con Brasile, Argentina e altri ci porterà in dote 180.000 tonnellate di saccarosio.

Lo speciale contiene due articoli.

