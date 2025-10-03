Valerio Benedetti
2025-10-03

Vannacci a Livorno per la «remigrazione»

Vannacci a Livorno per la «remigrazione»
Roberto Vannacci (Ansa)
Il generale ed europarlamentare leghista interverrà nella città «rossa» a un evento che replica il contestato summit di Gallarate. La concomitanza con le mobilitazioni pro Pal mette in allerta le forze dell’ordine. Il Pd è un disco rotto: «Idee incostituzionali».
Subscribe
vannacci

Benigni in auto al telefono e senza cinture allacciate. Solo per lui la vita è bella...

Benigni in auto al telefono e senza cinture allacciate. Solo per lui la vita è bella...
Roberto Benigni. Nel riquadro, il video postato su TikTok dove l'attore è alla guida con il cellulare (Ansa)
Il menestrello più amato dai progressisti italiani, dopo averci ammorbato per anni con la Costituzione e la meraviglia delle norme, si fa beffe del codice della strada.
Subscribe
benigni guida cellulare

Merz preme sugli asset russi. Putin: «Impossibile credere che attaccheremo l’Europa»

Merz preme sugli asset russi. Putin: «Impossibile credere che attaccheremo l’Europa»
Vladimir Putin (Ansa)
La Germania apre all’uso dei beni congelati, più prudenti Francia e Belgio. I missili di Mosca ora eludono i Patriot. Lo zar: «Chiedemmo due volte di entrare nella Nato».
Subscribe
merz putin

Alla Consulta si alzano la paga dopo averci tagliato le pensioni

Alla Consulta si alzano la paga dopo averci tagliato le pensioni
Ansa
I giudici della Corte costituzionale, basandosi sulla loro sentenza che ha abolito il tetto agli stipendi pubblici, hanno disposto una maggiorazione del 20% dell’emolumento, che sale così a quasi mezzo milione lordo.
Subscribe
consulta stipendi

Hamas circondata. Il tempo stringe

Hamas circondata. Il tempo stringe
Ansa
Il gruppo estremista si spacca sulla proposta di Donald Trump, coi falchi contrari alla resa. Per i miliziani, inoltre, radunare e consegnare gli ostaggi in pochi giorni è impossibile.
Subscribe
hamas israele
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy