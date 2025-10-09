Valerio Benedetti
2025-10-09

Tra Usa e Russia il disgelo è finito

Sergei Ryabkov (Ansa)
Il vice di Lavrov, Sergei Ryabkov: «Lo slancio post Alaska è esaurito per colpa degli europei. I missili Tomahawk? Serve senso di responsabilità». Civili uccisi dai raid ucraini a Belgorod.
guerra ucraina

Albanese indigesta pure a sinistra

Francesca Albanese (Ansa)
A Bologna le conferiscono la cittadinanza onoraria ma la dem Zampa sbotta: «Errore, lei inadeguata». Stessa iniziativa a Firenze ma un provvidenziale malanno stoppa l’iter.
francesca albanese

La commissione Segre snobba l’antisemitismo

Liliana Segre (Ansa)
Se per i ragazzi di Fratelli d’Italia che facevano il saluto romano si era scatenato un putiferio, per le devastazioni degli antagonisti non c’è stata la stessa fretta nel convocare l’organismo nato per indagare l’odio. Che funziona soltanto contro il pericolo «fascista».
antisemitismo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 9 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Fidanza: «E-car non è la soluzione. Le industrie lombarde con l'elettrico rischiano di chiudere»

Fidanza: «E-car non è la soluzione. Le industrie lombarde con l'elettrico rischiano di chiudere»play icon
Carlo Fidanza (Totaleu)

Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza in un'intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo.

fidanza auto elettrica
