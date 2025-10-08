Matteo Giusti
and
Edoardo Frittoli
2025-10-08

L'Uruguay sceglie Ue e Mercosur. Con Trump e Milei rapporti tesi

True
  • Governato dalla sinistra del presidente Orsi, il Paese è cresciuto soprattutto nel settore dei servizi. Ma nella gestione dei difficili rapporti internazionali è ondivago, stretto tra Maduro e Cuba da una parte e Washington e Buenos Aires dall'altra.
  • Un pezzo di Liguria si trova sulla costa uruguaiana dalla fine dell'Ottocento. Piriàpolis, fondata dall'italo-uruguaiano Francesco Piria, fu costruita sul modello di Diano Marina.

Lo speciale contiene due articoli e una gallery fotografica.

Subscribe
uruguay

Così i carabinieri del caso Garlasco aiutavano il collega a stalkerare la ex

Così i carabinieri del caso Garlasco aiutavano il collega a stalkerare la ex
Mario Venditti. Nel riquadro da sinistra: Maurizio Pappalardo, Silvio Sapone e Antonio Scoppetta (Ansa)
Il maggiore Pappalardo, a 44 anni, inizia una storia con una ragazza di 17. Quando viene mollato, chiede aiuto agli amici Scoppetta e Sapone. Che iniziano a sorvegliare la donna, pure con un dispositivo Gps.
Subscribe
garlasco

Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi (Fi): «Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania»

Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi (Fi): «Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 ottobre 2025. Il vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania Gianfranco Librandi commenta gli sviluppi della campagna elettorale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Berlato: «Semplificazione, certezze di reddito e dignità per gli imprenditori agricoli»

True
Berlato: «Semplificazione, certezze di reddito e dignità per gli imprenditori agricoli»play icon
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, durante un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.

berlato pac

Landini scrive all’Ue per sabotare il progetto del Ponte di Messina

Landini scrive all’Ue per sabotare il progetto del Ponte di Messina
Maurizio Landini (Ansa)
La Lega all’attacco: «È così che la Cgil oggi tutela i lavoratori... li lascia a casa».
Subscribe
landini ponte messina
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy