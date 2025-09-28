Carlo Cambi
2025-09-28

Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci

In caso di sconfitta, Schlein rischia la fronda interna e il tramonto del campo largo. Il centrodestra vuole replicare l’impresa di cinque anni fa. Gara anche tra Lega e Fi.
elezioni regionali

Mai dire Blackout | Emissioni, Xi Jinping non convince

Cobalto, il Congo riapre le frontiere. Fonderie cinesi contro i prezzi bassi. Incidente in Indonesia, il prezzo del rame decolla. La Cina decarbonizza a giorni alterni. Lo scisto USA preoccupato da Trump.

sergio giraldo mai dire blackout

Fondi Ue a Stellantis per assumere cinesi

Industria Stellantis in Spagna (Getty)
Elkann e il colosso asiatico Catl realizzeranno una fabbrica di batterie in Spagna con un finanziamento da 298 milioni di euro. Il Dragone però non vuole condividere segreti industriali, così invierà 2.000 suoi uomini per avviare i lavori. La beffa è doppia.
stellantis

Bruxelles taglia i soldi alle regioni virtuose

Bruxelles taglia i soldi alle regioni virtuose
Ursula von der Leyen (Ansa)
Nel nuovo bilancio comunitario spariscono ufficialmente i fondi di coesione, ridotti e inseriti dentro un nuovo calderone che sarà gestito dallo Stato. Governatori in rivolta. Fontana: «Così non potremmo fare quasi niente». Cirio: «A rischio la credibilità europea».
commissione europea
