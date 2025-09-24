Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Ia

2025-09-24
Bruxelles pronta a sospendere l’applicazione delle norme sull’Intelligenza artificiale perché inapplicabili secondo le aziende. Per Mario Draghi sono «fonte di incertezza». La favola dell’avanguardia europea è finita male.Alla fine anche l’intelligenza artificiale si è dovuta arrendere all’ottusità degli euroburocrati. Dopo mesi di annunci trionfalistici, conferenze stampa illuminate e dichiarazioni solenni in power point animati, ecco che l’Ai Act - la legge che avrebbe dovuto regolamentare la nuova era digitale in Europa - verrà sospesa.Non una bocciatura ufficiale, per carità. L’Unione europea queste cose non le fa. Gli euroburocrati preferiscono parlare di «pausa tecnica», o per chi ama l’eleganza dei giri di parole, di «rinvio per maturare i benefici della riflessione collettiva». In altre parole: l’entrata in vigore della legge sarà bloccata senza dirlo.Dopo aver gridato ai quattro venti che l’Europa era «la prima a regolamentare l’Ia», dopo aver fatto passare i parametri sulla nuova tecnologia come il nuovo Vangelo dell’innovazione eticamente corretta, ora Bruxelles balbetta. Si scopre che dietro l’apparente sicurezza, mancano gli standard tecnici, mancano scadenze realistiche, mancano pure le istruzioni per l’uso. Come al solito gli euroburocrati non trovano il manuale d’assistenza.La richiesta di sospensione di una parte consistente dell’Ai Act 2024 ha preso piede durante l’estate, tra forti pressioni da parte delle imprese e crescente imbarazzo istituzionale. Una delle ipotesi più serie sul tavolo prevede di dare alle aziende fino a un anno di tempo in più per adattarsi alle regole sugli usi ad alto rischio dell’Ia. Che, tradotto, significa: «Continuate pure come prima, ci sentiamo tra 12 mesi».Non si sa ancora chi firmerà il documento finale, ma tutti - anche quelli contrari al blocco - in privato cominciano ad accettare l’inevitabile. D’altronde, se anche Mario Draghi, che di solito parla poco ma quando parla fa danni (alle illusioni), si permette di definire la legge una «fonte di incertezza», allora la fritta è servita.Il cambio di rotta è clamoroso. Bruxelles che doveva essere la capitale mondiale della regolazione digitale rischia di diventare la zona franca del rinvio normativo. Se l’Ai Act verrà riscritto, sospeso o anche solo «aggiustato» (come dicono nei corridoi dei palazzi Ue per non dire «rallentato»), l’Unione europea passerà ufficialmente da apripista mondiale a spettatrice timorosa. Il tutto mentre Usa, Cina e Corea sfrecciano come bolidi digitali sulla pista dell’innovazione.Del resto, la Commissione lo sa. Lo ammette - con un linguaggio da manuale del politichese comunitario - che gli organismi di standardizzazione non hanno rispettato le scadenze. E se i binari non sono pronti, il treno non parte. O, nel nostro caso, deraglia prima ancora di lasciare la stazione.Eppure non c’è alcuna ammissione di colpa. C’è solo un balletto di parole: consultazioni, omnibus digitali, aggiustamenti mirati. Venerdì scorso è circolata una bozza (naturalmente «senza data», perché qui nessuno si prende responsabilità) sul piano della Commissione per incentivare l’adozione dell’Ia.La verifica era stata fissata per agosto. Serviva monitorare sistemi Ia che pongono «rischi gravi» per salute, sicurezza e diritti fondamentali. Sistemi usati nella giustizia, nella scuola, nelle risorse umane. Ma le imprese non hanno ancora ricevuto gli standard tecnici per adeguarsi. E chiedono tempo. Un anno, o se possibile anche due, per essere precisi, come chiesto da alcuni delle principali aziende europee. Tempi lunghi in cui nel resto del mondo nasceranno nuovi modelli, nuovi chip, nuovi imperi digitali. E in Europa? Conferenze.La Polonia, già presidente del Consiglio Ue, ha ufficialmente proposto di rinviare le sanzioni di sei o 12 mesi. Varsavia teme che le startup possano fuggire verso giurisdizioni «meno regolamentate» (leggi: America o Asia). E non è la sola: anche Svezia e Repubblica Ceca si schierano per la pausa. E chi rimane a difendere l’applicazione immediata? Un pugno di idealisti digitali e 31 gruppi per i diritti civili, che accusano la Commissione di alimentare un «circolo vizioso di ritardi».Ma si sa: tra ideali e lobby vince sempre chi ha più pazienza. E più fatturato.Nel frattempo, nel mondo reale, Nvidia ha annunciato un investimento da 100 miliardi di dollari per Open Ai, una cifra che fa impallidire ogni fondo europeo «Next Generation» e ridicolizza i «fondi strutturali» digitali.La Cina avanza con forza, integrando Ia nei gangli vitali dello Stato, e la Corea del Sud investe in applicazioni pratiche e industriali, senza perdere tempo in seminari su «etica e algoritmo». L’Europa? Sta ancora aspettando che il Comitato per la Semplificazione normativa completi la valutazione d’impatto sul comma 17, paragrafo B dell’allegato tecnico. Una barzelletta, se non fosse un dramma.Alla fine, questa storia ce la ricorderemo come l’ennesimo capolavoro europeo al contrario. Si voleva dare l’esempio al mondo, e si è finito per cercare l’uscita d’emergenza. Si voleva regolare il futuro, e ci si è persi nel presente. Si voleva diventare leader del nuovo ordine digitale, e si è rimasti prigionieri della propria burocrazia.Forse era tutto troppo intelligente per noi.
2025-09-24
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd»
Ecco #DimmiLaVerità del 24 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara commenta la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici e la proposta del Pd sulla violenza sessuale.
Getty Images
Dagli arresti in Turchia agli attacchi in Africa, fino ai rischi per l’Europa: l’Isis mostra di essere ancora una minaccia globale. Nonostante le perdite, il gruppo resta attivo grazie a propaganda online e reti locali resilienti.
Gli arresti di settembre in Turchia — 161 sospetti legati allo Stato Islamico fermati in quasi metà delle province del Paese — hanno riacceso i riflettori su una minaccia che molti, troppo in fretta, avevano creduto ridimensionata. Lo ha annunciato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, sottolineando come gli indagati fornissero appoggio economico e logistico alla rete jihadista. La stretta di Ankara coincide con l’allarme delle Nazioni Unite: l’Isis sta vivendo una nuova fase, con attività crescenti in Africa occidentale, nel Sahel, ma anche nelle sue roccaforti originarie di Siria e Iraq. Secondo le stime, solo negli ultimi tre mesi oltre 200 persone sono state uccise da cellule jihadiste, in gran parte nell’Africa subsahariana.
Nato più di dieci anni fa da una scissione con al-Qaeda, lo Stato Islamico si è distinto fin dall’inizio per l’uso moderno dei social media e la capacità di trasformare il jihadismo in un progetto statuale. Tra il 2014 e il 2017 il Califfato controllava un terzo di Siria e Iraq, colpendo con attentati anche in Europa, da Parigi a Bruxelles, da Berlino a Londra. La caduta di Mosul e Raqqa, la morte di Abu Bakr al-Baghdadi e la resa a Baghouz nel 2019 ne avevano segnato la disfatta territoriale.
Ucciso Omar Abdul Qader uno leader dell’Isis
Eppure, l’offensiva internazionale non ha cancellato del tutto la minaccia. L’esercito statunitense ha annunciato di recente che le forze del Comando centrale (CENTCOM) hanno condotto un raid in Siria, eliminando Omar Abdul Qader, descritto come «un membro dell’ISIS che cercava attivamente di attaccare gli Stati Uniti». Secondo il CENTCOM, la sua morte compromette la capacità del gruppo di pianificare operazioni contro obiettivi americani e alleati. Commentando l’operazione, l’ammiraglio Brad Cooper ha ribadito che Washington «non cederà nella caccia ai terroristi» e ha lodato i suoi uomini per l’efficacia della missione. Negli ultimi anni, le operazioni mirate hanno eliminato numerosi leader e finanziatori del gruppo, ma le cellule locali continuano a resistere, soprattutto nelle aree desertiche tra Siria e Iraq, mantenendo un potenziale destabilizzante nonostante le perdite.
Il problema è che l’Isis ha smesso da tempo di essere solo una milizia da contrastare sul terreno: oggi è una sigla, un marchio, una narrativa che trova nuova linfa nelle periferie globali e nelle zone grigie degli Stati fragili. Non più solo moschee o circoli clandestini: il motore principale della propaganda è online. Dalle nasheed ai video violenti, i contenuti digitali sostituiscono il reclutamento diretto, rendendo più difficile la prevenzione. A Smirne, in Turchia, un ragazzo di 16 anni ha ucciso due poliziotti dopo essersi immerso in materiale jihadista sul web. La promessa è sempre la stessa: appartenenza, riscatto e gloria eterna, indirizzata a giovani emarginati e vulnerabili.
In Africa le azioni piu’ cruente
Se in Medio Oriente lo Stato Islamico è ridotto ad azioni di guerriglia, l’Africa è ormai il suo laboratorio. In Nigeria, i gruppi affiliati hanno attaccato fedeli in preghiera e interi villaggi. In Mozambico, la filiale locale ha intensificato le incursioni a Cabo Delgado: ad agosto oltre 60 civili sono stati massacrati e centinaia di abitazioni bruciate. I jihadisti hanno istituito posti di blocco per sequestrare viaggiatori e imporre tasse ai cristiani. Dal 2017, più di mezzo milione di persone sono fuggite dal nord del Mozambico. All’inizio di agosto, nella Repubblica Democratica del Congo, i miliziani affiliati allo Stato Islamico hanno massacrato almeno 60 persone durante un funerale nel Nord Kivu.Questi scenari mostrano come l’Isis si sia trasformato in una rete diffusa e resiliente, capace di sfruttare la fragilità degli Stati africani e l’assenza di controllo delle periferie. Mentre i governi centrali si dimostrano incapaci di proteggere i propri cittadini, i jihadisti si presentano come alternativa di potere, imponendo tasse, regole e tribunali improvvisati. Una logica di proto-Stato che ricalca, in scala ridotta, l’esperienza del Califfato in Medio Oriente.
L’Europa in allerta
Il pericolo non si ferma in Africa. I servizi di intelligence europei avvertono che la propaganda online potrebbe risvegliare cellule dormienti o spingere singoli radicalizzati a colpire, come negli anni delle stragi di Parigi e Bruxelles. Il rischio è duplice: da un lato i foreign fighters di ritorno, difficili da monitorare; dall’altro giovani europei radicalizzati sul web. Le rotte migratorie dall’Africa, inoltre, potrebbero essere sfruttate come canali di infiltrazione. La riduzione della presenza occidentale e l’intervento russo, salutato dai regimi golpisti locali come garanzia di stabilità, hanno peggiorato la situazione. I mercenari inviati da Mosca non hanno sconfitto i jihadisti: al contrario, le violenze sono aumentate e intere aree restano fuori controllo. L’instabilità del Sahel rischia così di trasformarsi in una miccia pronta a incendiare l’intero continente africano e, con esso, a minacciare direttamente l’Europa. In questo contesto, il Marocco appare l’unico Paese in grado di proporre un modello credibile di contenimento. Rabat dispone di un apparato di intelligence riconosciuto a livello internazionale, di una diplomazia religiosa che diffonde un islam moderato e di infrastrutture economiche come Tanger Med che la proiettano come potenza regionale. Non a caso, diversi analisti sottolineano che solo una strategia basata sul sostegno al modello marocchino può impedire che il Sahel esploda, aprendo la strada a una destabilizzazione dagli effetti globali.
Continua a leggereRiduci