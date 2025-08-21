Stefano Graziosi
2025-08-21

Tusk si mette di traverso: «Vertice a Budapest? È meglio andare altrove»

Donald Tusk (Ansa)
Varsavia mugugna e aiuta le sedi extraeuropee. Per «Politico», Emmanuel Macron & C. blandiscono il tycoon ma sperano nel flop negoziale.
L’Europa conta di più quando ce n’è di meno

Ursula von der Leyen (Getty)
  • La stampa loda l’unità ritrovata a sostegno di Volodymyr Zelensky, ignorando che alla Casa Bianca hanno sfilato leader nazionali (incluso Keir Starmer, extra Ue), mentre Bruxelles è stata ininfluente. Ma è già ripartito il coro per ridurre la democrazia a favore dei tecnocrati.
  • Vladimir Putin chiama Recep Tayyip Erdogan, Istanbul pronta a ospitare il summit con Zelensky. Sergej Lavrov: «Niente garanzie per l’Ucraina decise senza di noi». Gli Usa: «Vanno discusse prima che si parli di cessione di territori».

Pediatri Usa in conflitto di interessi: «Donazioni da chi produce vaccini»

Robert F. Kennedy Jr (Ansa)
Robert F. Kennedy Jr. denuncia: «Ecco perché raccomandano la puntura anti Covid ai bebè».
Cartabellotta muto sullo stipendio (vietato)

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta (Ansa)
Incalzato dal senatore leghista Borghi e dalla «Verità», il presidente della Fondazione Gimbe non scioglie i dubbi sulla gestione di finanziamenti e utili. Né sottolinea il fatto che lui stesso non può essere remunerato essendo alla guida di un ente non profit.
La rabbia dei lettori

Imagoeconomica

Pubblichiamo la terza parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

