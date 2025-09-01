Gemma Gaetani
2025-09-01

Tra alimenti e integratori, l’elisir d’eterna giovinezza è sua maestà il collagene

iStock
La proteina più abbondante del corpo umano dà forza e sostegno ai tessuti della pelle Nella fascia 25-30 anni la produzione cala dell’1% l’anno. Ma si può correre ai ripari.
collagene

Marco Staffolani: «Con l’Intelligenza artificiale facciamo l’errore di Averroè»

iStock
Il teologo usa l’idea del grande filosofo musulmano sull’«intelletto unico» per spiegare i rischi dei chatbot: «Una “verità” immanente e impersonale può comprimere l’umano».
marco staffolani intelligenza artificiale

Più immigrazione e meno welfare: la triste eredità politica della Merkel

Angela Merkel (Ansa)
  • Il governo Merz deve fare i conti con la crescita della spesa previdenziale, la crisi dell’occupazione, la sanità al verde e l’integrazione fallita degli stranieri accolti. L’Spd vuole alzare la tasse, Cdu e Csu chiedono tagli.
  • L’offerta di case scarseggia, frenata da burocrazia e balzo dei costi. I canoni di affitto salgono, i rendimenti scendono.

Lo speciale contiene due articoli

​angela merkel

Dimmi La Verità | Buonguerrieri (Fdi): «Importanti gli scoop della "Verità" sul Covid»

Ecco #DimmiLaVerità dell'1 settembre 2025. L'onorevole Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi in commissione Covid, commenta gli scoop della «Verità» sulla pandemia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dividendi alti, portafogli più solidi: le azioni che proteggono dal rischio mercato

In un contesto di incertezza geopolitica e valutazioni elevate, i titoli a elevato dividend yield offrono un flusso di reddito stabile e contribuiscono a ridurre la volatilità. Banche e oil & gas guidano la classifica, mentre Tim resta l’unica esclusa.

dividendi
