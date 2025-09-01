Tra alimenti e integratori, l’elisir d’eterna giovinezza è sua maestà il collagene

2025-09-01
2025-09-01
Marco Staffolani: «Con l’Intelligenza artificiale facciamo l’errore di Averroè»
iStock
Il teologo usa l’idea del grande filosofo musulmano sull’«intelletto unico» per spiegare i rischi dei chatbot: «Una “verità” immanente e impersonale può comprimere l’umano».
Angela Merkel (Ansa)
- Il governo Merz deve fare i conti con la crescita della spesa previdenziale, la crisi dell’occupazione, la sanità al verde e l’integrazione fallita degli stranieri accolti. L’Spd vuole alzare la tasse, Cdu e Csu chiedono tagli.
- L’offerta di case scarseggia, frenata da burocrazia e balzo dei costi. I canoni di affitto salgono, i rendimenti scendono.
Lo speciale contiene due articoli
2025-09-01
Dimmi La Verità | Buonguerrieri (Fdi): «Importanti gli scoop della "Verità" sul Covid»
Ecco #DimmiLaVerità dell'1 settembre 2025. L'onorevole Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi in commissione Covid, commenta gli scoop della «Verità» sulla pandemia.
2025-09-01
Dividendi alti, portafogli più solidi: le azioni che proteggono dal rischio mercato
True