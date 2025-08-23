Emanuela Meucci
2025-08-23

Note e vette: torna «I suoni delle Dolomiti»

Note e vette: torna «I suoni delle Dolomiti»
Arturo Cuel
Il Trentino ospita la storica manifestazione, giunta al 30° anniversario, dal 27 agosto al 4 ottobre. Concerti sempre gratuiti nelle valli, tra le montagne e nelle malghe. Fra gli ospiti Elio e Fresu. Attenzione all’accessibilità con quattro eventi per le persone disabili.
Subscribe
trentino

Medioevo di stenti? Non se sei il Paperone dei mercanti di Prato

Medioevo di stenti? Non se sei il Paperone dei mercanti di Prato
Filippo Datini in un dipinto di Filippino Lippi (Getty Images)
Francesco Datini, ricchissimo commerciante toscano, ci ha lasciato un pantagruelico resoconto delle sue mangiate.
Subscribe
filippo datini

Heidegger resta sempre un gigante ma il suo dio non è quello dei cristiani

Heidegger resta sempre un gigante ma il suo dio non è quello dei cristiani
Martin Heidegger (Getty Images)
Le tesi del filosofo tedesco Martin Heidegger sono ancora un termine di confronto ineludibile per chiunque. La sua critica della modernità e il suo richiamo al divino, tuttavia, rimangono inconciliabili con la dottrina della Chiesa.
Subscribe
martin heidegger

Accusavano il taser: era la cocaina

Accusavano il taser: era la cocaina
Getty Images
Archiviato, a Bolzano, il caso di un uomo colpito dallo storditore elettrico e poi deceduto. Anche allora, come oggi, la cronaca fu un pretesto per disarmare le forze dell’ordine.
Subscribe
taser

Irruzione e perquisizione nel locale della mala cinese a Prato

True
Irruzione e perquisizione nel locale della mala cinese a Pratoplay icon
content.jwplatform.com

Portata a termine l'operazione antidroga della polizia all'M2. Proseguono le indagini su una spirale di episodi criminali legati a gruppi imprenditoriali rivali.

Continua a leggereRiduci
cinesi prato
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy