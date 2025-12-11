{{ subpage.title }}

Edoardo Frittoli
2025-12-11

Il castello Mackenzie, storia di un maniero nel cuore di Genova

Il castello Mackenzie, storia di un maniero nel cuore di Genova
Il Castello Mackenzie di Genova. A destra, il dettaglio della torre (Ansa)

All'inizio del secolo XX il fondatore di Alleanza assicurazioni realizzò una dimora da sogno. Occupata da tedeschi e americani, fu usata anche dai Carabinieri nel dopoguerra. Recuperata negli anni '80 dopo il declino, oggi è tornata agli antichi fasti.

Per la prima volta la cucina italiana è patrimonio Unesco

Per la prima volta la cucina italiana è patrimonio Unesco
La scritta sulla parete del Colosseo per festeggiare il riconoscimento (Ansa)
  • Certificato il valore culturale della tradizione gastronomica. Giorgia Meloni: sono fiera. Il riconoscimento sarà un volano economico.
  • Dopo un surplus di produzione in Nuova Zelanda e Usa, al dicastero dell’Agricoltura è stata raggiunta un’intesa che fissa una nuova quotazione a 54 centesimi al litro per il prezzo del latte.

Lo speciale contiene due articoli

Scherzetto di Donald: Kiev subito nell’Unione

Scherzetto di Donald: Kiev subito nell’Unione
Da sinistra, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron (Ansa)
  • Il «Washington Post»: nel piano di pace, l’adesione dell’Ucraina è anticipata al 2027. Telefonata tra Donald Trump, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Colloquio di Volodymyr Zelensky con i delegati Usa e Larry Fink. BlackRock sulla ricostruzione. Oggi nuova riunione dei volenterosi.
  • Bart De Wever: «Tensione alta». Intanto spunta pure la grana degli arbitrati per 53 miliardi.

Lo speciale contiene due articoli

Le mosse di Pignatone e dei suoi «utili idioti». Così hanno affossato i dossier mafia-appalti

Le mosse di Pignatone e dei suoi «utili idioti». Così hanno affossato i dossier mafia-appalti
Giuseppe Pignatone (Imagoeconomica)
Interrogatori di non iscritti, omissis rivelati, inchieste a matrioska: il fascicolo di Caltanissetta inguaia il super pm.

Inchieste costruite come scatole cinesi, indagini che procedono a compartimenti stagni, atti mandati al macero, magistrati che mal si sopportano e carte che spuntano oggi, ma che nessuno aveva mai visto. C’è anche questo nel fascicolo della Procura di Caltanissetta che sta ricercando i moventi occulti della morte di Paolo Borsellino. E più si scava e più aumentano le ombre sulla condotta di Giuseppe Pignatone, un magistrato che ha sfiorato la beatificazione da vivo e che adesso è caduto in disgrazia. Attualmente è indagato con infamanti accuse di vicinanza alle cosche e dalle agiografie che lo aspergevano d’incenso si è passati agli atti giudiziari che, in fase preliminare, hanno sempre il sentore dello zolfo.

Il 2025 ennesimo anno nero per i giornalisti

Il 2025 ennesimo anno nero per i giornalisti
Getty Images

Il rapporto di Reporter senza frontiere 2025 registra 67 giornalisti uccisi, quasi l’80% in guerre o per mano della criminalità organizzata. Gaza è il teatro più pericoloso, seguita da Messico, Ucraina e Sudan. La denuncia: impunità diffusa e assenza di protezioni efficaci.

