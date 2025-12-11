True Stefano Graziosi Maria Vittoria Galassi and Scherzetto di Donald: Kiev subito nell’Unione Da sinistra, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron (Ansa)

Il «Washington Post»: nel piano di pace, l’adesione dell’Ucraina è anticipata al 2027. Telefonata tra Donald Trump, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Colloquio di Volodymyr Zelensky con i delegati Usa e Larry Fink. BlackRock sulla ricostruzione. Oggi nuova riunione dei volenterosi.Bart De Wever: «Tensione alta». Intanto spunta pure la grana degli arbitrati per 53 miliardi.Lo speciale contiene due articoliIl processo diplomatico ucraino è a una svolta? Per il momento, non è facile dare una risposta. Ieri, Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev era pronta a inoltrare agli Stati Uniti la propria versione della proposta di pace. «Parallelamente, stiamo ultimando i lavori su 20 punti di un documento fondamentale che può determinare i parametri per porre fine alla guerra e prevediamo di trasferire il documento agli Stati Uniti nel prossimo futuro, dopo il nostro lavoro congiunto con la squadra del presidente Trump e i partner in Europa», ha affermato. Sempre ieri, il presidente ucraino ha reso noto di aver avuto una discussione «produttiva» sulla ricostruzione dell’Ucraina con il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e con il ceo di BlackRock, Larry Fink.Nel frattempo, il Washington Post ha riferito che gli Stati Uniti punterebbero a risolvere la crisi ucraina, ricorrendo a uno scenario di tipo coreano. In altre parole, si stabilirebbe un cessate il fuoco lungo l’attuale linea di contatto e verrebbe successivamente istituita una zona demilitarizzata. In questo quadro, l’Ucraina risulterebbe «una nazione sovrana, i cui confini sono protetti da garanzie di sicurezza internazionali, che fa parte dell’Unione europea e che ricostruirà la sua economia con grandi investimenti da parte degli Stati Uniti e dell’Europa». Secondo la testata americana, l’amministrazione Trump riterrebbe probabile un ingresso di Kiev nell’Ue nel 2027, superando il veto dell’Ungheria. Dall’altra parte, le garanzie di sicurezza fornite all’Ucraina ricalcherebbero quelle dell’articolo 5 della Nato. Inoltre, la centrale nucleare di Zaporizhia non cadrebbe in mani russe, ma potrebbe essere direttamente gestita dagli Stati Uniti. Infine, i beni russi congelati dovrebbero essere trasferiti, almeno in parte, all’Ucraina, per renderne possibile la ricostruzione e rilanciarne lo sviluppo economico. A tal proposito, BlackRock potrebbe creare un fondo di sviluppo per la ricostruzione dal valore di 400 miliardi di dollari. Non è tuttavia al momento chiaro come verrà risolta la spinosissima questione dei territori. «Stiamo pensando di rinunciare a qualche territorio? Non ne abbiamo alcun diritto legale - secondo la legge ucraina, secondo la nostra Costituzione, secondo il diritto internazionale - e onestamente, non ne abbiamo nemmeno alcun diritto morale», ha dichiarato Zelensky lunedì scorso, ribadendo una posizione in contrasto con quella della Casa Bianca. Donald Trump sta infatti cercando di convincere da tempo il presidente ucraino a cedere alcune aree, a partire dal Donbass. Nel frattempo, ieri è tornato a parlare il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. «Risponderemo a qualsiasi azione ostile, incluso il dispiegamento di contingenti militari europei in Ucraina e l’espropriazione di beni russi. E siamo già preparati a questa risposta», ha dichiarato. Oltre ad accusare gli europei di «ostacolare artificialmente» i negoziati di pace, Lavrov ha anche definito Trump come «l’unico leader occidentale» che «comprende le ragioni che hanno reso inevitabile la guerra in Ucraina». Frattanto, sempre ieri, Trump ha avuto un colloquio telefonico con Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. «I leader hanno discusso le ultime novità sui colloqui di pace in corso guidati dagli Stati Uniti, accogliendo con favore i loro sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per l’Ucraina e per porre fine alle uccisioni», ha reso noto Downing Street, per poi aggiungere: «Hanno convenuto che questo è un momento critico per l’Ucraina, il suo popolo e per la sicurezza condivisa nella regione euro-atlantica». Il colloquio di ieri è arrivato dopo giorni di tensione tra la Casa Bianca e il Vecchio Continente. Basti pensare che, in una recentissima intervista a Politico, il presidente americano aveva bollato i leader europei come «deboli». Tutto questo, mentre, negli scorsi giorni, è tornata a crescere l’irritazione di Trump verso Zelensky, il quale ha annunciato per oggi una nuova riunione dei volenterosi.In tutto questo, ieri il presidente ucraino ha lanciato l’allarme sui legami tra Mosca e Pechino. «La Cina sta adottando misure per intensificare la cooperazione con la Russia, in particolare nel campo dell’industria militare. I servizi di intelligence dei partner dispongono di informazioni simili», ha dichiarato. Ricordiamo che, appena pochi giorni fa, Macron si è recato nella Repubblica popolare cinese, dove, cercando di imbastire un processo diplomatico alternativo a quello della Casa Bianca, ha chiesto a Xi Jinping di fare pressioni sul Cremlino, per convincerlo ad accettare un cessate il fuoco. Del resto, è proprio l’atteggiamento dell’inquilino dell’Eliseo a costituire una delle principali cause degli attuali attriti tra Stati Uniti e Vecchio Continente. Oltre a creare fibrillazioni con tra gli europei e Washington, il presidente francese rischia adesso di scontentare anche lo stesso Zelensky, di cui, almeno a parole, si professa un alleato granitico. Ursula tira dritto sugli asset russi ma il Belgio minaccia di fare ricorso Mentre Bruxelles, sorda agli avvertimenti di Euroclear, della Bce, e del premier belga Bart De Wever, continua la sua crociata kamikaze per utilizzare i beni russi congelati a sostegno di Kiev, emergono pure degli arbitrati che dovrebbero essere più che sufficienti per considerare una marcia indietro.La European trade justice coalition (Etjc), ovvero la rete europea di Ong e gruppi della società civile che monitora le politiche commerciali Ue, ha messo in luce che gli oligarchi russi e le aziende colpite dalle sanzioni hanno avviato arbitrati in Europa per oltre 53 miliardi di euro. Si tratta di una cifra enorme: basti pensare che raggiunge quasi l’assistenza militare fornita dall’Ue all’Ucraina dall’inizio della guerra. Trovandosi con i propri beni congelati, gli oligarchi usano il meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, denominato Isds: previsto nell’ambito di Trattati bilaterali di investimento (Bit) tra due Paesi, permette agli investitori internazionali «danneggiati» da cambiamenti giuridici o politici di rivolgersi al tribunale arbitrale internazionale. Questa dinamica non dovrebbe essere presa sottogamba, visto che solamente nel 2025 è stata avviata o annunciata più della metà dei 28 ricorsi, tramite società registrate sul territorio europeo.Uno dei casi più rilevanti riguarda la richiesta di 13,7 miliardi di euro avanzata dall’oligarca russo, Mikhail Fridman, contro il Lussemburgo. Passando al Belgio, quattro investitori russi con i fondi bloccati in Euroclear hanno notificato a settembre la volontà di avviare arbitrati. D’altronde a ottobre, lo stesso De Wever ha fatto presente ai leader europei che l’iniziativa della Commissione sugli asset congelati avrebbe potuto violare gli accordi bilaterali di investimenti con la Russia. Proseguendo con i casi citati da Etjc, la compagnia petrolifera russa Rosneft ha minacciato una causa contro la Germania per aver messo sotto tutela i suoi beni per quasi 6 miliardi di euro. E anche in Francia e nel Regno Unito sono state avviate azioni legali.Quest’ultimo tassello pare non frenare Bruxelles. Secondo il Financial Times, l’Ue mira ad approvare già questa settimana la decisione per immobilizzare a tempo indeterminato i beni russi congelati. In questo modo, scavalcando il rinnovo delle sanzioni ogni sei mesi, non servirebbe il voto all’unanimità, aggirando quindi il veto del premier ungherese, Viktor Orbán. A promettere battaglia contro Bruxelles è De Wever. «La partita non è finita e la tensione rimarrà alta fino all’ultimo momento» ha detto alla Camera dei rappresentanti, annunciando che non esclude un’azione legale qualora l’Ue procedesse senza considerare i rischi che gravano sul Belgio. Ha anche reso noto che Euroclear sta valutando la possibilità di ricorrere alla Corte europea.Un altro paradosso riguarda la fornitura di armi all’Ucraina. Sono in corso, infatti, le trattative tra Varsavia e Kiev: la Polonia invierebbe i jet MiG-29 all’Ucraina che, in cambio, trasferirebbe a Varsavia la tecnologia per droni. A tal proposito, su X, lo Stato Maggiore delle forze armate polacche ha dichiarato che «questa solidarietà deve essere reciproca». Ma la «solidarietà reciproca» non è tanto a vantaggio di Kiev, visto che si tratta di aerei da mandare in pensione. Il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha detto in radio: «Tra qualche tempo, gli aerei MiG-29 non saranno più in servizio nell’aeronautica militare polacca a causa della loro vita operativa ormai esaurita». Sulla stessa linea, lo Stato Maggiore dell’esercito della Polonia ha spiegato che l’eventuale trasferimento deriva dalla mancanza di iniziative per modernizzare i vecchi caccia di progettazione sovietica.