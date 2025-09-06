Paola Bulbarelli
2025-09-06

Stefano Ricci investe nella tradizione con la Moleria Locchi

Stefano Ricci investe nella tradizione con la Moleria Locchi
Il laboratorio della storica Moleria Locchi. Nel riquadro, Niccolò Ricci, ceo di Stefano Ricci
La casa fiorentina del lusso rileva il laboratorio ottocentesco. E continua con i reportage grazie a «Fashional geographic».
Subscribe
stefano ricci moleria locchi

L’apoteosi di un piatto è la scarpetta. Marchesi la bramava, Sotis la odia

L’apoteosi di un piatto è la scarpetta. Marchesi la bramava, Sotis la odia
(IStock)
Il pane intriso in quel che resta di un condimento è libidine per il palato. Sdoganata da Erasmo da Rotterdam, è stata sempre giudicata con orrore dai gendarmi del galateo. Per il grande chef, invece, era un complimento.
Subscribe
scarpetta

Beccato il Mostro di Firenze: è il patriarcato

Beccato il Mostro di Firenze: è il patriarcato
Il regista Stefano Sollima (Ansa)
Sollima, autore di una serie sull’omicida, ha accostato la strage delle coppiette allo scandalo di Phica.net. Il comune denominatore, ovviamente, sarebbe la cultura maschilista. Una mistificazione lunare, utile però a garantirsi la benevolenza dei salotti «giusti».
Subscribe
sollima patriarcato

Kennedy annienta i sierofanatici. Vance gli fa eco, Big Pharma al palo

Kennedy annienta i sierofanatici. Vance gli fa eco, Big Pharma al palo
Robert F.Kennedy Jr. durante l'udienza del 4 settembre al Senato degli Stati Uniti (Ansa)
  • Il segretario alla Salute è stato bersagliato dai dem in Aula, ma con le sue repliche ha messo tutti a tacere. Il vice di Trump: «Mutilate i bambini per arricchire le case farmaceutiche. Siete pieni di m... e lo san tutti».
  • Padre Pompei è stato sospeso a divinis dal vescovo di Latina, che gli aveva intimato di non pubblicare più video su Internet. La replica: «Io seguo il vero magistero».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
kennedy big pharma vaccino

Musk vale 1.000 miliardi: quanto l’Olanda...

Musk vale 1.000 miliardi: quanto l’Olanda...
Elon Musk (Getty Images)
Tesla vuole dare al suo fondatore un maxi pacchetto retributivo legato agli obiettivi di crescita, fra cui l’espansione dei robotaxi. Lo scopo è «fidelizzarlo e incentivarlo». Se tutto andrà liscio, entrerà nella storia come il primo «bilionario» del pianeta.
Subscribe
elon musk
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy