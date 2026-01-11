True Francesco Borgonovo I bimbi nel bosco sono ancora senza scuola Famiglia Trevallion (Ansa)

I piccoli Trevallion erano stati tolti ai genitori perché (tra l’altro) sarebbero risultati quasi analfabeti. Ma dal 20 novembre non hanno una maestra, che ha dato forfait anche il 7 gennaio. Intanto, i media denigrano mamma e papà. C’è qualcuno che li sta imbeccando?ai loro genitori perché, secondo il tribunale dell’Aquila, lo stile di vita a cui erano sottoposti li stava gravemente danneggiando. Giudici, assistenti sociali e curatori hanno elencato una serie incredibile di misfatti che i poveri Nathan e Catherine Trevallion avrebbero compiuto a danno dei figli: mancata scolarizzazione, vestiti cambiati una volta la settimana, isolamento, addirittura esposizione mediatica tramite intervista concessa alle Iene. Un vero inferno. In buona fede si sarebbe dunque portati a pensare che ora le istituzioni stiano colmando tutte queste atroci lacune, che stiano lavorando per garantire ai piccoli tutto ciò di cui sono stati ferocemente privati.Eppure, a quanto risulta, la situazione è un po’ diversa. Ai giornali, negli ultimi mesi, sono giunte - diffuse chissà da chi - notizie allarmanti di ogni tipo. La tutrice, Maria Luisa Palladino, disse al Messaggero che i piccoli «non sanno leggere, stanno imparando l’alfabeto. La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome. Nella struttura colorano, fanno i puzzle, interagiscono con gli altri coetanei e stanno capendo che le attività che stanno facendo sono per il loro interesse». Vere o meno, queste informazioni avrebbero dovuto restare sconosciute alle masse. Si potrebbe infatti sostenere che, rivelandole, si sia lesa la privacy dei bambini esponendoli alla pubblica gogna. Ma c’è di peggio. Risulta infatti che dal 20 di novembre i tre bambini non stiano svolgendo alcuna attività scolastica. Il 7 di gennaio avrebbe dovuto presentarsi nella casa famiglia in cui i piccini si trovano attualmente una insegnante individuata (sembra) con l’aiuto del sindaco di Palmoli che avrebbe dovuto iniziare un percorso con loro. Ma non si è presentata per ragioni sconosciute. «La maestra la stiamo cercando», dice la tutrice. «È urgente. L’avevo trovata, ma adesso pare che siano nati dei problemi. Spero di trovare la quadra per il bene dei bambini». Dunque da un mese e mezzo niente scuola per i piccoli Trevallion. Forse i genitori non erano docenti strabilianti, ma qualche insegnamento, a modo loro, provavano a impartirlo. Già questo particolare basterebbe a fare sorgere parecchi dubbi sul modo in cui i bambini vengono attualmente gestiti. Purtroppo però c’è molto altro. Da settimane, sulla famiglia vengono diffuse notizie di tutti i tipi, e soprattutto indiscrezioni e voci attribuite a coloro che dovrebbero gestirli. Sempre la tutrice Palladino ha concesso qualche giorno fa una intervista alla Vita in diretta in cui ha detto: «La madre rifiuta tutto, che dobbiamo fare? Spero di trovare la quadra per il bene dei bambini. Da quando lei ha cambiato il legale, non parlo più con la madre, parlo con gli avvocati. In casa famiglia parlo con gli educatori, la responsabile e i bambini, guardo loro», ha aggiunto. «È chiaro che lei è molto rigida nelle sue posizioni, vede dei cambiamenti anche nei bambini. Ma l’educazione la decide la struttura in base alle regole». Ieri il Messaggero ha rilanciato queste parole, spiegando che nel fine settimana si sarebbe tenuto un incontro fra la Palladino, gli assistenti sociali e i responsabili della casa famiglia in cui i bambini sono ospitati assieme alla madre, che però vive a un piano diverso. Secondo il quotidiano romano, i vari responsabili starebbero valutando di allontanare mamma Catherine dalla struttura perché ostacolerebbe il percorso dei figli. Beh, anche ammettendo che fosse vero, resta un problema: la madre e il padre da novembre non hanno più la responsabilità genitoriale, quindi non sono loro a decidere alcunché. Le istituzioni sono responsabili di tutto, a prescindere dall’atteggiamento di madre e padre. Dunque sostenere che la madre sia in qualche modo ostativa è semplicemente assurdo. Oppure - e questa sarebbe l’ipotesi peggiore - diffondere queste indiscrezioni serve a uno scopo soltanto: mettere ulteriormente in cattiva luce i genitori, cosa particolarmente sgradevole e scorretta.Forse qualcuno ritiene che alimentare malelingue su Catherine e Nathan possa giovare alla reputazione del tribunale, facendolo apparire meno «cattivo». Del resto è noto che la gran parte dell’opinione pubblica non approvi granché il fatto che i piccoli Trevallion siano stati allontanati. In ogni caso, il bilancio non è dei migliori. I bambini hanno subìto un traumatico allontanamento da casa e dai genitori, e chissà per quanto tempo resteranno separati. Non hanno visto insegnanti né svolto attività didattiche, sono stati esposti ripetutamente agli occhi della folla, spesso in modo degradante. Davvero non si poteva evitare tutto questo? Davvero non si poteva approntare un percorso senza portarli via da casa? Le istituzioni aquilane sostengono di no, ma viene da dubitarne, specie se si fanno confronti con altre vicende.Piccolo esempio. Nei giorni scorsi si è tornati a parlare del campo rom di Castel Romano sulla Pontina a Roma, dopo che un poliziotto brasiliano e la sua famiglia hanno rischiato di essere malmenati dagli abitanti della baraccopoli. I brasiliani, in vacanza nella Capitale, avevano subito il furto dei bagagli e di vari effetti personali, compreso uno smartphone. Geolocalizzando il telefono hanno scoperto che i loro beni si trovavano nel campo rom, e si sono recati sul posto per recuperarli. Lì se la sono vista brutta: la polizia locali li ha salvati da un trattamento ruvido ma non ha permesso il recupero delle proprietà sottratte. Soffermiamoci un attimo su quel campo rom. Sentite che cosa scrive a riguardo non una pericolosa congrega di nazisti ma una organizzazione umanitaria impegnata da molto tempo nel sostegno ai rom: «Dal 25 agosto 2025, Associazione 21 luglio è impegnata nelle azioni per il superamento di Castel Romano. Castel Romano, nata nel 2005 e ampliata negli anni successivi, è stata per lungo tempo la baraccopoli più popolosa di Roma: nel 2017 ospitava oltre 1.000 persone. Oggi, tra l’area K e l’area M, vivono ancora un’ottantina di nuclei per un totale di circa 300 persone di cui la metà sono minori. Le condizioni restano estremamente difficili: container fatiscenti, spazi insufficienti e gravi criticità igienico-sanitarie». Capito? In quella baraccopoli dovrebbero esserci più o meno 150 minorenni. Chiariamo subito: non siamo di quelli secondo cui bisognerebbe togliere i figli ai rom alla velocità della luce. Pensiamo anzi che andrebbero lasciate integre le famiglie ma costrette a trovarsi una sistemazione civile e un lavoro onesto. Sappiamo pure che, in alcuni casi, i bambini rom sono stati effettivamente allontanati dai genitori (i dati a riguardo sono piuttosto vaghi e spannometrici, va detto). Con tutta evidenza, nel caso della Pontina, i servizi sociali e il Comune di Roma hanno scelto di lasciare che bambini e famiglie proseguissero a languire nell’incuria e nel disagio, in mezzo a ladri e criminali. Ma siamo magnanimi, mettiamo che vi sia della buona fede in questa decisione. Che le istituzioni abbiano scelto una via morbida per trattare con i rom e farli uscire. Ebbene, anche ammettendo questo, rimane una domanda pesante come un macigno: perché a Castel Romano si sceglie di non portare via tutti i minori e invece alla famiglia del bosco di Palmoli sono stati tolti tre figli per molto meno? A casa dei Trevallion, a novembre, sono entrati assistenti sociali e forze dell’ordine per portare via i bambini. A Castel Romano la polizia non entra nel campo rom nemmeno per portare via i bagagli rubati a un turista.