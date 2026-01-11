{{ subpage.title }}

True
Paolo Del Debbio
2026-01-11

Iran, le donne si fumano l’ayatollah. Dove sono le nostre femministe?

Iran, le donne si fumano l’ayatollah. Dove sono le nostre femministe?
Sui social stanno spopolando le immagini delle giovani ragazze, iraniane e non, che stanno bruciando la foto dell’ayatollah Khamenei con una sigaretta
Sempre pronte a denunciare il patriarcato di casa nostra (che non c’è), spariscono se si parla di Teheran. Sarebbe bello che si unissero a chi si «fuma» la foto di Khamenei.

Circola la foto di una donna iraniana che, con la foto di Khamenei che brucia, si accende una sigaretta. Questa foto sta trovando supporto e diffusione sui social e sta circolando con una certa velocità. Ma non solo: varie ragazze (in Francia per esempio) si fanno un selfie mentre si accendono la sigaretta con la foto dell’ayatollah. È un segnale di supporto morale e politico alle donne iraniane che stanno lottando per la caduta di un regime che, per la verità, non gode - con grande soddisfazione per tutti gli amanti della democrazie e della libertà - di grande salute. Anzi.

Le donne in Iran vivono obbligate in una serie di gabbie che non permettono loro di esercitare i diritti che dovrebbero essere rispettati dai pubblici poteri. È bene ricordarli per comprendere meglio le loro lotte e le loro proteste, spesso più coraggiose di quelle degli stessi uomini iraniani.

Continua a leggereRiduci
iran
True

Il vero referendum è sulla Schlein

Il vero referendum è sulla Schlein
Elly Schlein (Imagoeconomica)
Conte, Landini ed Elly lanciano la campagna del No gridando al rischio autoritario. Ma il pericolo peggiore lo corre la capa del Pd: lei insegue il massimalismo per paura di M5s e Cgil, però nel partito crescono le voci per il Sì. E se passa la riforma arriva il conto.

La sinistra vuole usare il referendum sulla giustizia come una clava, nella speranza di riuscire ad abbattere Giorgia Meloni. È questa la ragione per cui Schlein e Conte, senza dimenticare Landini, alzano i toni. La segretaria del Pd ha preso spunto dalla morte dell’attivista pro migranti in Minnesota per dire che, quando un poeta viene ucciso dalla forza bruta dello Stato, serve un giudice indipendente (dimenticando che, a differenza che da noi, in America i giudici statali sono dipendenti, perché eletti dai cittadini, oppure, quelli federali, nominati dal presidente).

Continua a leggereRiduci
referendum
True

L’Anm sa che il sorteggio ha consensi

L’Anm sa che il sorteggio ha consensi
Cesare Parodi, presidente dell’Anm (Ansa)
  • L’avvocato Caiazza ricorda che nel 2022 «il 40% delle toghe si schierò per cambiare le norme per la composizione del Csm». I vertici però vogliono salvare le correnti.
  • Riformisti, democratici e moderati. A sinistra c’è chi ha sempre detto Sì. Da Ceccanti a Barbera, mezzo Pd sta con il governo. Centristi ed ex radicali idem.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
riforma giustizia

Aiutiamo Emanuele Marroccella

Al vicebrigadiere negate anche le attenuanti generiche. In sede penale, oltre ai 36 mesi di carcere per aver ucciso l’aggressore, gli è stato inflitto pure l’obbligo di risarcire 125.000 euro. Ma il processo civile potrebbe aumentare ancora la cifra fino a 1 milione.

La Verità apre una sottoscrizione in favore del militare ingiustamente condannato e offre a tutti i lettori la possibilità di far sentire la propria vicinanza concreta a Emanuele Marroccella.

Conto corrente intestato a Sei SpA

Iban: IT 60 R 02008 01628 000107393460

Causale: AIUTIAMO IL CARABINIERE

sottoscrizione carabiniere
True

Dopo i funerali, fanno l’autopsia sui morti a Crans-Montana

Dopo i funerali, fanno l’autopsia sui morti a Crans-Montana
Getty Images
Dopo i funerali, i pm italiani chiedono di eseguire esami sui sei ragazzi morti a Capodanno. Moretti: «Porta di servizio chiusa».

Qualcosa non torna nella tragica morte dei ragazzi di Crans-Montana. Alcuni corpi non presentavano bruciature e, altri, sono stati trovati senza vita all’esterno del locale. La procura Svizzera non aveva disposto alcuna autopsia, nemmeno nei casi in cui erano stati i familiari a chiedere spiegazioni. Ora, invece, l’inchiesta parallela avviata in Italia vuole fare chiarezza.

La procura di Roma, che ha aperto il fascicolo contro ignoti, vuole accertare i fatti e le responsabilità che, nella notte di Capodanno, hanno portato all’incendio del locale Le Constellation, a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 giovanissimi - di cui sei italiani - e il ferimento per ustioni gravi di altri 116; la linea condivisa è quella di far analizzare attentamente i resti delle giovani vittime per comprendere, con esattezza, le cause della morte.

Continua a leggereRiduci
crans-montana
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy