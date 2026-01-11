Redazione digitale Aiutiamo Emanuele Marroccella

Al vicebrigadiere negate anche le attenuanti generiche. In sede penale, oltre ai 36 mesi di carcere per aver ucciso l’aggressore, gli è stato inflitto pure l’obbligo di risarcire 125.000 euro. Ma il processo civile potrebbe aumentare ancora la cifra fino a 1 milione.La Verità apre una sottoscrizione in favore del militare ingiustamente condannato e offre a tutti i lettori la possibilità di far sentire la propria vicinanza concreta a Emanuele Marroccella.Conto corrente intestato a Sei SpAIban: IT 60 R 02008 01628 000107393460Causale: AIUTIAMO IL CARABINIERE