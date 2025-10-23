Laura Della Pasqua
2025-10-23

Spunta un ritocchino sugli affitti brevi. Lega e Fi: non basta

Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi.
manovra economica

Anche la Uil si smarca da Landini

Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
landini uil bombardieri

Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battisti

La Guerra in Ucraina, il disarmo di Hamas e le persone che scompaiono durante i conflitti.

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Terna
Promosso da Terna

Terna-Acn, protocollo sulla cybersicurezza

Giuseppina Di Foggia e Bruno Frattasi
L’ad Giuseppina Di Foggia e l’agenzia guidata da Bruno Frattasi firmano un accordo che punta a rendere più salda la tutela delle infrastrutture e l’adattabilità dell’intera filiera elettrica nazionale. Fondamentale la collaborazione tramite lo scambio di informazioni e analisi.
giuseppina di foggia terna
