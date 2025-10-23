Tobia De Stefano
2025-10-23

L’avviso di Usa e Qatar: «Meno norme verdi o vi stacchiamo il gas»

Tamim bin Hamad Al Thani (Ansa)
Lettera dei ministri dell’Energia ai vertici Ue: «Marcia indietro sulla direttiva che zavorra le imprese o stop alle forniture di Lng».
Berlino si butta tra le braccia di Xi. Volano gli acquisti tedeschi in Cina

Friedrich Merz (Ansa)
Pechino è diventato il partner commerciale più importante per Merz superando gli Stati Uniti. Intanto Volkswagen ferma la produzione di Golf a causa del mancato arrivo dei chip dell’asiatica Nexperia.
Vannacci: «Nessuna concorrenza interna nella Lega»

(Totaleu)

«Strumentalizzazione da parte dei giornali». Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Carroccio durante un'intervista a margine della sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo.

Tutte le balle della Gabanelli sul Green deal

Milena Gabanelli (Ansa)
La giornalista «imparziale» parla di unanimità sul clima, ma non è vero. E riesce a sbagliare pure sul Pil.
Anche la Uil si smarca da Landini

Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
