La favola delle «spiagge deserte» serve a farci digerire la Bolkestein

Ruvinetti: «L’Ue sia realista: se mina l’intesa mette in conto una guerra con Putin»
Donald Trump e Vladimir Putin (Ansa). Nel riquadro, Daniele Ruvinetti
L’analista di Med-Or: «C’è un accordo tra Russia e Stati Uniti che prevede di congelare le attuali posizioni. L’Europa non ci sta? Deve sostituirsi agli Usa nel rifornire di armi l’Ucraina. Non credo ne abbia la forza».
Trump molla Zelensky: «Non l’ho invitato al vertice in Alaska»
- Il presidente: «Parlerò con lui e con l’Europa dopo l’incontro». E auspica una ripresa dei rapporti commerciali con Mosca.
- I leader dell’Unione saranno ascoltati mercoledì. Ma Kaja Kallas insiste con le sanzioni.
Lo speciale contiene due articoli
L’ex factotum sentito per undici ore. «Materiale chiave». Adesso il dem trema
Matteo Ricci (Getty)
La deposizione di Massimiliano Santini davanti ai pm di Pesaro si è svolta durante la pausa estiva grazie a una scelta del suo legale.
Massimo Seri (Imagoeconomica)
L’ex primo cittadino di Fano, che firmò il ricovero coatto in psichiatria di uno studente che rifiutava di indossare il «bavaglio» durante le lezioni a scuola, è candidato nella civica del campo largo. Il ragazzo ha lasciato gli studi e nessuno gli ha chiesto scusa.