Valerio Benedetti
2025-08-24

«Truppe di pace cinesi in Ucraina» Ue scettica: «Troppo filo Mosca»

Soldati cinesi (Ansa)
Pechino manderebbe un contingente di interposizione, ma solo su mandato Onu.
guerra in ucraina

Un «cubo» sulla storia: che sfregio a Firenze

@Facebook Matteo Chelli
L’ex Teatro comunale si è trasformato in un complesso abitativo di lusso, un blocco bianconero che svetta tra i palazzi ottocenteschi. Ma ora che il caso è scoppiato, tutti si autoassolvono: «Una riqualificazione regolare». La capitale del Rinascimento è in svendita?
teatro comunale firenze

All’Europa non serve fare debito comune ma tagliare le regole e «legare» con gli Usa

Mario Draghi (Imagoeconomica)
Giuste le critiche di Draghi all’Ue, ma l’ex premier sbaglia le priorità: senza gli Stati Uniti si finisce nelle mani della Cina.
mario draghi

Macron dà di matto. Salvini: «Reazione spropositata a un detto milanese»

Emmanuel Macron (Ansa)
  • Convocato l’ambasciatore dopo il «taches al tram» sulla guerra del vicepremier. Forza Italia: «Non decide lui la politica estera».
  • Le esternazioni del leader leghista sono solo una scusa: la verità è che con i transalpini troppi dossier ci vedono su sponde opposte. A cominciare dalla reiterata volontà francese di rompere con Donald Trump.

Lo speciale contiene due articoli

europa a pezzi

The Donald passa al contrattacco. Ecco tutti i documenti su Epstein

Jeffrey Epstein (Getty)
Era accusato di voler insabbiare il caso, ma il Dipartimento di Giustizia pubblica le carte.
caso epstein
