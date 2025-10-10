Stefano Piazza
2025-10-10

Smotrich e Ben-Gvir non ci stanno. Netanyahu adesso zoppica a destra

Itamar Ben-Gvir (Ansa)
Il no degli estremisti porta il premier ad accogliere il sostegno dell’opposizione.
Garlasco, si allarga lo scandalo. Perquisito un altro magistrato

Mario Venditti (Ansa)
La Procura di Brescia ha disposto il nuovo provvedimento nei confronti di Paolo Pietro Mazza, indagato per corruzione in atti giudiziari e peculato nella stessa inchiesta che coinvolge l’ex collega Venditti.
«Forse andrò a Gaza». La mossa di Trump che pensa già a intestarsi il Nobel

Donald Trump (Getty Images)
Pure il «Nyt» spinge per l’onorificenza al presidente americano: da «reietto» è diventato il mediatore in grado di portare la pace.
«Con due guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari»

(Ansa)

Matteo Salvini: «Non molliamo, è un comparto che porta 100 milioni di turisti in Italia». Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal TTG Travel Experience a Rimini.

Gli antifa okkupano pure se la guerra è ormai finita. Salta il seggio per il voto

Getty Images
A Firenze i collettivi controllano alcuni istituti in cui gli elettori sarebbero dovuti andare alle urne per le Regionali del weekend.
