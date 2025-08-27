Flaminia Camilletti
La sinistra si scanna per la Puglia. In Campania sceglie Fico e De Luca Jr

Antonio Decaro (Ansa)
  • Proseguono i tentativi disperati per cercare di salvare il campo largo, ma con risultati pressoché nulli. Il vertice convocato dal Pd si rivela un flop. E resta il nodo (impossibile da sciogliere) di Nichi Vendola.
  • Il centrodestra vicino alla quadra. Dal cdm di domani potrebbero uscire le soluzioni sulle candidature: Zaia attende un segnale da Salvini per diventare il capolista. Il nome campano è Carfagna.

«La politica continua ad autoassolversi ma sul Covid serve una Norimberga»

Pietro Luigi Garavelli
L’infettivologo Pietro Luigi Garavelli: «Dobbiamo verità ai morti e ai danneggiati, invece la narrazione rimane anacronistica e a senso unico».
Green pass, chiusure e vaccini coatti: le follie giuridiche restano irrisolte

Imagoeconomica
Le storture prodotte dai diktat pandemici si trascinano ancora oggi. Tra tutte, quella del consenso informato firmato prima di ricevere la puntura, resa obbligatoria. Una palese contraddizione in termini.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 agosto

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 27 agosto con Flaminia Camilletti

«I termoscanner? Inutili ma non si può dire»

«I termoscanner? Inutili ma non si può dire»
Nel riquadro un estratto della trascrizione della riunione del Cts del 10 maggio 2021 (Imagoeconomica)
Durante la riunione del maggio di 4 anni fa i membri del Comitato ammettono che i dispositivi che misuravano la temperatura fuori dai locali erano inefficaci. Ma decisero di andare avanti: «Dovremmo affermare che abbiamo causato costi non indifferenti».

Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto

Trascrizione Cts 10 maggio 2021.pdf


