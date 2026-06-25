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Francesco Borgonovo
2026-06-25

Gli zombie del woke si sbranano tra di loro

Gli zombie del woke si sbranano tra di loro
Il fotografo Ray Banhoff. Nei due riquadri gli scatti della mostra, prima esaltata e ora condannata
La furia politicamente corretta continua a colpire chi l’ha innescata. Dopo l’assalto a Erri De Luca, accusato di sionismo, nel mirino è finito Mari, reo di aver insultato la Murgia. E ora tocca a Banhoff, ex genio, autore di scatti rubati alle passanti.

Sta crollando tutto e non è nemmeno colpa dei fascisti. Il bello è che a sinistra stanno facendo tutto da soli: il woke sconfessato da tutti non ha smesso di avvelenare i pozzi del pensiero dominante, infetta e crea zombie intellettuali che si azzannano fra loro. La cultura progressista deflagra, è sbriciolata dall’onda d’urto prodotta dai suoi cortocircuiti interni.

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woke

Il video reportage dal «Giorno della Verità»

Il video reportage dal «Giorno della Verità»play icon

Il racconto per immagini della giornata dedicata al confronto tra imprese, manager e istituzioni. Un dietro le quinte che ripercorre i principali momenti dei panel e gli interventi dei protagonisti.

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Studentati, corsa contro il tempo: 579 milioni per nuovi posti letto

Studentati, corsa contro il tempo: 579 milioni per nuovi posti letto
Politecnico di Milano (iStock)
A fine mese scade il bando Pnrr anche se il vero nodo resta la velocità dei cantieri.

Più che la disponibilità delle risorse, sarà la capacità di spenderle in tempo a determinare il successo dell’ultima scommessa del Pnrr sul fronte dell’housing universitario.

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale
Floriano Masoero, ceo e presidente Siemens Italia, durante i Siemens Tech Talks 2026 (Ansa)
Ai Tech Talks Siemens 2026 al centro la Physical AI, tra mondo reale e digitale. Ferrari e Pirelli raccontano come dati e simulazione stanno trasformando l’industria. Spazio anche a smart building, energia e manifattura.
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Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026

Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026
Il pianista jazz Antonio Faraò (foto Roberto Cifarelli)
Da stasera a sabato Villa Litta di Lainate (Milano) ospita la kermesse ideata da Antonio Faraò. Presentano Nick The Nightfly e Carlo Melato, giornalista della Verità che con il podcast Non sparate sul pianista ha raccolto la visione artistica di Faraò e Joe Lovano.
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