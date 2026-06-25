True Francesco Borgonovo Gli zombie del woke si sbranano tra di loro Il fotografo Ray Banhoff. Nei due riquadri gli scatti della mostra, prima esaltata e ora condannata

La furia politicamente corretta continua a colpire chi l’ha innescata. Dopo l’assalto a Erri De Luca, accusato di sionismo, nel mirino è finito Mari, reo di aver insultato la Murgia. E ora tocca a Banhoff, ex genio, autore di scatti rubati alle passanti.Sta crollando tutto e non è nemmeno colpa dei fascisti. Il bello è che a sinistra stanno facendo tutto da soli: il woke sconfessato da tutti non ha smesso di avvelenare i pozzi del pensiero dominante, infetta e crea zombie intellettuali che si azzannano fra loro. La cultura progressista deflagra, è sbriciolata dall’onda d’urto prodotta dai suoi cortocircuiti interni. Erri De Luca, venerato maestro rosso-rossissimo è stato bandito da un festival e macellato pubblicamente dai suoi ex compagni, ex amici ed ex leccapiedi per un paio di frasi sul sionismo che per altro continua a ripetere da settimane, e che ripeteva anche negli anni passati senza destare scandalo. I suoi colleghi e presunti ammiratori, oltre a un pugno di Vip e Vippetti, si sono scannati per un paio di settimane al massimo, inscenando psicodrammi e scrivendo post accorati sui social. Poi lo scandalo è svaporato come un peto in una calda giornata di giugno. Di quella diatriba e di Gaza non frega più nulla a nessuno, perché ora si deve parlare della meravigliosa vicenda di Michele Mari. Altro giro, altro venerato maestro. Lo beccano a proferire, sul torpedone che conduce a un evento i finalisti del Premio Strega (per cui è gran favorito), qualche parola poco elegante su Michela Murgia, facendo inviperire la scrittrice Teresa Ciabatti. Si spalanca il cielo e piove grandine per 24 ore quando Repubblica sputtana lui e i suoi colleghi (tra cui si suppone qualche delatore) nelle pagine culturali. Poi inizia lo spettacolo circense: le grandi firme del Corriere della Sera e della stessa Repubblica (Aldo Cazzullo, Michele Serra, Corrado Augias) lo difendono, invocano il diritto alla privacy e sdoganano - così Massimo Recalcati - la normalità della maldicenza, che diviene accettabile perché diffusa. Altre firme, sui social, suggeriscono che vi sia un complotto per fare perdere lo Strega a Mari, altre ancora - senza fare nomi, per carità - suggeriscono che Teresa Ciabatti abbia fatto esplodere il casino per biechi fini personali. Nel frattempo, tutte le annose discussioni sul linguaggio politicamente corretto, il sessismo, il patriarcato da combattere con l'educazione sessuo-affettiva finiscono nello sciacquone e si tira l’acqua. Tanto i progressisti rompono le balle sulla rieducazione nelle scuole per i figli degli altri che non hanno commesso nulla di male, tanto sono garantisti e tolleranti quando è uno dei loro a sbarellare e a pronunciare qualche bestialità. Quando quest’ultima eventualità si verifica, l’atteggiamento degli intellettuali di sinistra dimostra che le insistenze sul controllo del linguaggio e le invettive contro chi usa toni ruvidi sono tutte idiozie, falsità da ripetere in pubblico e negare in privato. Mentre ancora sul Web si scannano per Mari, ecco che piomba sulla scena una nuova tragedia. Protagonista è Ray Banhoff, fotografo molto noto e amato negli ambienti alternativi-chic milanesi e non solo. Firma di Rolling Stone e dell’Espresso, talvolta ospite di prestigiose trasmissioni tv. Improvvisamente il tribunale inquisitorio dei social de sinistra scopre che il nostro eroe, dieci anni fa, ha pubblicato un libro che raccoglie alcune delle 3.000 foto scattate di nascosto a Milano, molte delle quali ritraggono ragazze e donne colte nella loro intimità. Tutto noto, tutto alla luce del sole: Banhoff aveva una sezione del suo sito dedicata a questo progetto, nel 2015 al Corriere disse candido: «Tutto è nato per gioco: scattavo di nascosto. Poi condividevo le foto con gli amici su Whatsapp... non immaginavo di farci un libro». In un’intervista più recente ha rincarato la dose: «Scattavo senza farmi vedere. Diventavo invisibile, leggevo Don Winslow, James Ellroy per imparare come si fa un pedinamento. Burroughs lo chiama l’Hombre invisible, cioè diventavo lo strumento. La gente non mi vedeva più. Io sono alto 1.86, andavo con l’iPhone in mano e scattavo qua (nel video indica il viso) o sotto la gonna e non mi vedevano. Nelle foto c’era questa esplosione di sensualità e c’era un occhio che catturava donne giovani, magre, grasse». Banhoff fotografava culi e mutandine, rubava scatti e li condivideva, poi ne ha tratto un progetto artistico di un certo successo. Ora però è diventato il nemico pubblico numero uno. Cathy La Torre, avvocato arcobaleno sempre in lotta per le minoranze, invita le donne a denunciare in massa il fotografo, ora ridotto al più tristo ruolo di guardone. I giornali pubblicano articoli indignati sullo sfruttamento del corpo delle donne. Banhoff ha cercato di difendersi, ha rimosso dal suo sito alcune delle foto più piccanti nella speranza di sedare gli animi, ma non è bastato. L’inquisizione lavora alacremente, e nessuno sembra notare il fatto che fino a un paio di giorni fa Banhoff era considerato un talentuoso intellettuale meritevole di grande considerazione. Nessuno si era mai posto il problema delle chiappe che fotografava per strada: dopo tutto, era un artista, uno del gruppo che conta, mica si poteva trattarlo da sporcaccione. In pratica, il fotografo ha fatto esattamente ciò che facevano i dipendenti Atm finiti nel tritacarne per avere condiviso e commentato in chat immagini di passeggere e passeggeri dei mezzi pubblici milanesi. Solo che questi poveretti non possono stendere una patina artistica sul loro operato, dunque sono divenuti immediatamente il simbolo del patriarcato imperante e meritevole di demolizione. A Banhoff è andata bene per dieci anni, poi la furia cancellatoria si è rivolta contro di lui. Lo macinerà per qualche giorno, magari emergerà qualche collega pronto a difenderlo, poi tutto sarà dimenticato. Certo, probabilmente il bravo Ray in futuro farà più fatica a lavorare. E probabilmente Michele Mari non vincerà l’ambito Strega. Ma altri li sostituiranno alla gogna. Altri sinceri progressisti divenuti all’improvviso perfidi reazionari, ex puri meritevoli di epurazione, ex amici da mandare al patibolo in nome del rispetto delle minoranze e della democrazia, ex buoni che non sopravvivono al cambiamento degli standard di modalità o che semplicemente sono divenuti sacrificabili. Così finisce la cultura di sinistra: con un insulto a una femminista e migliaia di foto di culi scattate a tradimento.A confronto, i dipendenti Atm sono tipi da Pulitzer. O per lo meno da Premio Strega.