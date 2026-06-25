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Giorgio Gandola
2026-06-25

L’inglese è diventato antico. Grazie all’IA agli studenti si insegna in lingua madre

L’inglese è diventato antico. Grazie all’IA agli studenti si insegna in lingua madre
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La strategia è stata messa a punto da due professori a Firenze. Con la traduzione simultanea nel proprio idioma, gli universitari comprendono i concetti più complessi.

Università di Firenze, dieci minuti di lezione in «urdu» a una dottoranda pachistana sull’elettromagnetismo. Crudeltà? No felicità. «Lei aveva le lacrime agli occhi perché sentiva parlare la lingua della sua mamma».

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale
Floriano Masoero, ceo e presidente Siemens Italia, durante i Siemens Tech Talks 2026 (Ansa)
Ai Tech Talks Siemens 2026 al centro la Physical AI, tra mondo reale e digitale. Ferrari e Pirelli raccontano come dati e simulazione stanno trasformando l’industria. Spazio anche a smart building, energia e manifattura.
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Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026

Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026
Il pianista jazz Antonio Faraò (foto Roberto Cifarelli)
Da stasera a sabato Villa Litta di Lainate (Milano) ospita la kermesse ideata da Antonio Faraò. Presentano Nick The Nightfly e Carlo Melato, giornalista della Verità che con il podcast Non sparate sul pianista ha raccolto la visione artistica di Faraò e Joe Lovano.
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Maserati festeggia i 100 anni del Tridente con una costellazione di cento stelle

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Maserati festeggia i 100 anni del Tridente con una costellazione di cento stelle
Maserati Gran Cabrio
Per celebrare il centenario del suo storico logo, Maserati lancia «Trident Stars»: una costellazione composta da cento stelle dedicate a clienti, dipendenti e protagonisti che hanno contribuito alla storia del marchio.
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Il Papa ha fatto bene a mettere in riga i vescovi tedeschi: l’omelia resti ai preti

Il Papa ha fatto bene a mettere in riga i vescovi tedeschi: l’omelia resti ai preti
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È errato affidare la predica ai laici. Non è così che la Chiesa deve adattarsi ai tempi.

La Santa Sede, come avete letto ieri sulla Verità, avvisa i vescovi tedeschi: «I laici non possono fare l’omelia». Il Dicastero per il Culto ribadisce che i laici non possono tenere l’omelia nella celebrazione eucaristica: «La proclamazione della Parola è inseparabile dalla missione sacramentale ricevuta dai ministri ordinati e dal legame tra Parola e Sacramento».

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