True Salvatore Drago «Il Giorno della Verità» fa il giro del mondo

Il premier Meloni, per la sua prima uscita pubblica dopo lo scontro verbale con Trump, ha scelto l’evento del nostro quotidiano. La sua intervista rilanciata ovunque. È il successo di un format che ha saputo far dialogare politici e manager sulla sfide future.Da tutti i telegiornali di serata fino ai principali quotidiani, ieri mattina la rassegna stampa nazionale si è concentrata in larga parte sulle notizie emerse dal «Giorno della Verità», che hanno occupato le aperture delle principali testate. Inevitabile quando si organizza un evento in grado di concentrare attorno al tavolo il mondo della politica, coinvolgendo governo e opposizione, delle istituzioni e delle imprese.Dal premier Giorgia Meloni ai ministri, passando per il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e gli imprenditori e manager di aziende che rappresentano i settori produttivi e strategici del Paese, la kermesse ideata dal nostro quotidiano (giunta alla terza edizione) ha messo sul piatto diversi spunti interessanti e più di una notizia di cui dar conto. Da Repubblica al Corriere della Sera, passando per Il Fatto Quotidiano alla Stampa, Il Sole 24 Ore, Libero, Il Giornale, Avvenire, fino al Secolo XIX e al Secolo d’Italia, praticamente tutte le aperture di ieri erano dedicate alle dichiarazioni rilasciate da Meloni durante l’intervista con il direttore Maurizio Belpietro, con logica attenzione rivolta allo stato di salute del rapporto tra il premier e Donald Trump.Del resto, la visita del presidente del Consiglio all’Acquario romano, splendida cornice dove si è svolta la terza edizione del «Giorno della Verità», è stata la prima uscita pubblica dopo la deflagrazione del caso relativo all’ormai famosa telefonata in cui il presidente americano ha confidato al corrispondente di La7 per la Casa Bianca, Daniele Compatangelo, di essere stato implorato da Meloni per una foto e di aver provato pena per lei. Motivo per cui le dichiarazioni spontanee di ieri, seguite alle comunicazioni social a cui si era affidato il premier nei giorni scorsi, erano attesissime da tutta la stampa e non solo. Il riferimento più gettonato è stata la battuta su Temptation island, il reality show in onda su Canale 5. Colpita da Trump. Per Hormuz ci siamo ha titolato Repubblica, aggiungendo nel catenaccio che «la politica estera non è Temptation island». Il Fatto: Meloni su Trump: no a Temptation island. Il Corriere ha puntato su Meloni e gli Usa: i rapporti bilaterali non cambiano e sulla stoccata rivolta all’opposizione, definita «scarsissima». Frase quest’ultima ripresa anche dal Giornale che ha aperto con Meloni a Trump: politica non è Temptation island. Anche Avvenire ha dedicato spazio alla notizia: Meloni cerca di smorzare la tensione con Trump, ha titolato in prima pagina il quotidiano dei vescovi. Più o meno sulla stessa linea anche gli altri giornali che hanno scelto di valorizzare i passaggi dell’intervento del presidente del Consiglio, soffermandosi soprattutto sul rapporto con Washington, sul ruolo dell’Italia nella crisi mediorientale e sul botta e risposta con il campo largo. A registrare quanto accaduto all’Acquario romano sono stati anche i principali telegiornali della sera che hanno dedicato servizi e approfondimenti alle dichiarazioni del premier, rilanciando i passaggi più significativi dell’intervista condotta da Belpietro. Un’attenzione che ha trovato conferma anche nei siti di informazione e nelle agenzie di stampa, che per tutta la giornata hanno battuto e aggiornato le notizie emerse dai diversi panel. Una vera e propria vetrina sul mondo. Segno di come le parole pronunciate sul palco del «Giorno della Verità» abbiano finito per generare una eco mediatica notevole e orientare il dibattito politico della giornata, conquistando spazio ben oltre i confini dell’evento stesso.Se la presenza del presidente del Consiglio ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione mediatica, altrettanto rilevanti sono stati i contributi arrivati dai rappresentanti delle istituzioni; dall’opposizione, rappresentata in questo caso da Conte; dalle imprese e dalle principali realtà produttive italiane, che hanno portato sul palco analisi, proposte e prospettive sui dossier destinati a incidere sul futuro dell’Italia. Per quanto riguarda i ministri, il titolare degli Esteri Antonio Tajani ha parlato delle crepe in seno all’Unione europea, dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente; il collega dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dato notizie in merito al deficit e smentito possibilità di elezioni anticipate; mentre Guido Crosetto ha svelato quelle che sono le vere spese per la Difesa. Sul tema lavoro, Marina Calderone ha confermato che la priorità del governo sono gli stipendi; il titolare dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto il punto sugli investimenti nei campi italiani e Gilberto Pichetto Fratin ha parlato di «strada spianata verso il nucleare». Sul fronte dell’opposizione Conte ha archiviato il Superbonus, ribadito che la patrimoniale non si può fare e «ignorato» Matteo Renzi dicendo che negli ultimi mesi gli esponenti del campo largo si sono incontrati diverse volte senza coinvolgere il leader di Italia viva. Insomma, gli argomenti notiziabili non sono mancati, così come non non sono mancati gli spunti emersi dai panel dedicati al mondo produttivo che hanno restituito un quadro altrettanto denso, in cui imprese e manager hanno riportato al centro le condizioni concrete della competitività italiana. Il tema dominante è rimasto quello della sicurezza energetica, letta come fattore decisivo per la tenuta del sistema industriale in una fase di instabilità internazionale. Dalla gestione degli choc dei prezzi alla necessità di investimenti strutturali, fino all’accelerazione su innovazione e tecnologie, è emersa l’idea di un sistema chiamato a reagire in tempi rapidi.Più che una somma di tavoli paralleli, ne è uscita la fotografia di un confronto unico, in cui politica ed economia si sono intrecciate sugli stessi nodi: energia, infrastrutture, lavoro e innovazione. Ed è proprio in questa sovrapposizione di piani che l’evento ha trovato la sua cifra. Tutti i video dei singoli interventi e dei panel del «Giorno della Verità» sono disponibili sul sito www.laverita.info, e accessibili anche inquadrando il Qr code presente in questa pagina.