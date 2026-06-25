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Salvatore Drago
2026-06-25

«Il Giorno della Verità» fa il giro del mondo

«Il Giorno della Verità» fa il giro del mondo
Il premier Meloni, per la sua prima uscita pubblica dopo lo scontro verbale con Trump, ha scelto l’evento del nostro quotidiano. La sua intervista rilanciata ovunque. È il successo di un format che ha saputo far dialogare politici e manager sulla sfide future.

Da tutti i telegiornali di serata fino ai principali quotidiani, ieri mattina la rassegna stampa nazionale si è concentrata in larga parte sulle notizie emerse dal «Giorno della Verità», che hanno occupato le aperture delle principali testate. Inevitabile quando si organizza un evento in grado di concentrare attorno al tavolo il mondo della politica, coinvolgendo governo e opposizione, delle istituzioni e delle imprese.

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L'Europa ci ricatta sulle armi

L'Europa ci ricatta sulle armi
Il ministro della Difesa Guido Crosetto (@Michele Silvestro)

Cresce il pressing per farci usare i fondi Safe della Ue: un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino: «L’Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza».

La sinistra, che all’insaputa del Parlamento fece decollare i caccia per bombardare Belgrado, si indigna per l’uso delle basi italiane per attività tecno-logistiche da parte dell’aviazione degli Stati Uniti. Dal nostro Paese non sono partiti aerei carichi di missili da sganciare sull’Iran.

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Medio Oriente in cerca di stabilità. Hormuz resta l’ago della bilancia

Medio Oriente in cerca di stabilità. Hormuz resta l’ago della bilancia
Ansa
Qatar e Arabia Saudita al lavoro per una distensione fra Teheran e monarchie arabe.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono, ma il percorso verso un accordo definitivo resta molto fragile. Washington punta a ottenere garanzie sul dossier nucleare e sulla sicurezza regionale, mentre Teheran sembra voler allargare il tavolo a una discussione più ampia sugli equilibri del Medio Oriente.

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Il processo all’amico di Ramy scagiona ancor di più i carabinieri

Il processo all’amico di Ramy scagiona ancor di più i carabinieri
Ramy Elgaml, morto durante una fuga da una pattuglia dei carabinieri a Milano (Ansa)
Fares, che era alla guida dello scooter pirata, è in un procedimento parallelo per resistenza e dichiara: «L’inseguimento non era illegittimo». Alla prossima udienza sui militari, il giudice potrebbe archiviare.

Dopo l’estate si aprirà davanti alla gup di Milano Tiziana Landoni il passaggio decisivo dell’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, avvenuta il 24 novembre 2024. Il giudice dovrà valutare la richiesta della Procura di mandare a processo il carabiniere che guidava l’auto durante l’inseguimento, Fares Bouzidi e gli altri militari accusati, a vario titolo, di falso, favoreggiamento e depistaggio.

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Alemanno è libero e va con Vannacci ma Futuro nazionale teme le firme

Alemanno è libero e va con Vannacci ma Futuro nazionale teme le firme
Roberto Vannacci e Gianni Alemanno (Ansa)
L’ex sindaco a cena col generale. Emendamento alla legge elettorale salva solo Azione.

Barba incolta, camicia e pantaloni blu, sneakers nere. Dopo un anno, cinque mesi e 24 giorni di detenzione, ieri mattina Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. Acclamato da una folla di sostenitori, l’ex sindaco di Roma e oggi leader di Indipendenza, 68 anni, si è fermato a parlare con i giornalisti. «Mi sento cambiato. Esco dal carcere da innocente. Il reato per cui sono qui è stato abolito». Alemanno, 68 anni, era stato condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell’inchiesta nota come «Mondo di Mezzo».

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