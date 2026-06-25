Angelo Riva Maserati festeggia i 100 anni del Tridente con una costellazione di cento stelle True Maserati Gran Cabrio

Per celebrare il centenario del suo storico logo, Maserati lancia «Trident Stars»: una costellazione composta da cento stelle dedicate a clienti, dipendenti e protagonisti che hanno contribuito alla storia del marchio.In occasione dei 100 anni del suo storico logo, la casa modenese lancia “Trident Stars”, un progetto che trasforma il simbolo del Tridente in una costellazione composta da cento stelle dedicate a clienti, dipendenti e ambasciatori del brand.Per celebrare il centenario del proprio logo, Maserati guarda al cielo. La casa del Tridente ha presentato “Trident Stars”, un progetto che trasforma il celebre simbolo del marchio in una vera e propria costellazione, composta da cento stelle dedicate alle persone che hanno contribuito a costruirne la storia e l'identità nel corso degli anni.L'iniziativa si inserisce nel programma di celebrazioni per i 100 anni del logo del Tridente, apparso per la prima volta nel 1926 sulla Maserati Tipo 26, la vettura che conquistò la vittoria alla Targa Florio.La costellazione è stata realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Maurizio Pajola e Anna Lucchetti. Situata tra le costellazioni del Leone e del Pastore, è composta da cento stelle disposte fino a riprodurre la sagoma del simbolo Maserati.Ogni stella è associata a una persona che ha avuto un ruolo significativo nella vita del marchio: clienti storici, dipendenti, amici della casa automobilistica, collezionisti di vetture d'epoca, proprietari di modelli Fuoriserie, Brand Ambassador e gentlemen driver impegnati in pista con le GT2 e le MCXtrema.Il progetto prevede anche una componente digitale. Ogni stella potrà infatti essere trasformata in un'opera digitale certificata tramite blockchain e smart contract, accompagnata da un certificato che ne attesta la corrispondenza con una stella reale presente nello spazio.L'iniziativa sarà raccontata attraverso una piattaforma dedicata, contenuti social e attività digitali che culmineranno nella consegna di un kit ai protagonisti coinvolti nel progetto.«Il nostro logo del Tridente è un simbolo che si imprime nella memoria e che quest'anno celebra i suoi primi 100 anni», ha dichiarato Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer e General Manager Bottega Fuoriserie di Maserati. «Con Trident Stars abbiamo voluto portarlo dove la memoria diventa eterna, trasformandolo in una costellazione destinata a brillare nel tempo».Con questa iniziativa Maserati punta a rendere permanente il significato che il Tridente rappresenta da un secolo: audacia, eccellenza e passione. Valori che, sottolinea il marchio, continuano a vivere anche nella gamma attuale, dalle GranTurismo e GranCabrio fino al SUV Grecale.