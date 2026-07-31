Nel 2026 Piaggio vola nelle vendite grazie a India, Europa e Americhe

Voglia di due ruote in Italia, ma non solo. Nel primo semestre 2026 il gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 258.700 veicoli (+8,5% rispetto ai 238.400 venduti al 30 giugno 2025) registrando ricavi consolidati per 880,1 milioni di euro a cambi costanti. Lo si legge in una nota di Piaggio , il cui consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026. Nel secondo trimestre sono stati venduti 150.400 veicoli, con un incremento del 14,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, registrando ricavi consolidati per 515,3 milioni di euro a cambi costanti.

Il gruppo ha venduto nel mondo 185.600 veicoli a due ruote (184.900 veicoli venduti nel primo semestre 2025, +0,4%), registrando un fatturato netto di 652,8 milioni di euro (685 milioni al 30 giugno 2025, -4,7%). Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 74,8 milioni di euro (77,5 milioni al 30 giugno 2025, -3,5%). A livello geografico, l’India ha registrato volumi in crescita a doppia cifra, +22,3%, e ricavi in crescita del 20,6% a cambi costanti (+4,5% a cambi correnti). Americhe e Asia Pacifico hanno registrato volumi in crescita, mentre l’area Emea ha chiuso riportando una leggera contrazione delle vendite. Nel settore dei veicoli commerciali, nel primo semestre 2026 Piaggio ha venduto 73.100 unità (+36,6% rispetto ai 53.500 al 30 giugno 2025), con un fatturato netto pari a 189,1 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto ai 167,6 milioni di euro al 30 giugno 2025. Il dato include ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 28 milioni di euro (29,9 milioni di euro nel primo semestre 2025, -6,3%). A livello geografico, sul mercato indiano Piaggio ha registrato una forte crescita dei volumi, +40,9%, e del fatturato (+32,5% a cambi costanti, +15,5% a cambi correnti). In positivo anche il trend sui mercati dell’area Emea & Americas (+8,4% i volumi, +7,7% i ricavi a cambi costanti, +6,3% a cambi correnti).

«Per il secondo trimestre consecutivo il gruppo Piaggio ha registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo: un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi anni, che porta sicuramente positività in uno scenario geopolitico globale ancora dominato dall’incertezza. Considerando l’intero semestre, le vendite sono incrementate dell’8,5% e ricavi del 3,2% a cambi costanti, grazie al proficuo lavoro svolto in tutte le consociate nel mondo. Anche la continua ricerca del miglioramento della produttività ha permesso di registrare la crescita di tutti gli indicatori finanziari, con il raggiungimento del migliore Ebitda margin di sempre (17,7%)», commenta Michele Colaninno, ad del gruppo, «Questo si è tradotto in una buona generazione di cassa, che ha permesso di ridurre ulteriormente il debito, consentendoci di essere ben attrezzati qualora si dovessero affrontare eventuali spinte inflazionistiche da qui alla fine dell’anno, generate dai conflitti e dalle ampie tensioni del contesto internazionale. La qualità, l’innovazione, la forza e il valore dei nostri marchi iconici nella mobilità leggera delle due ruote così come nei veicoli commerciali, uniti all’internazionalizzazione sia produttiva sia della forza commerciale, permettono a Piaggio di mantenere l’alto posizionamento che lo caratterizza e di controbilanciare mercati in rallentamento con mercati in ripresa», conclude.