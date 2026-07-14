Triumph presenta la nuova 1200 TFC. Custom in edizione limitata

Triumph amplia la gamma delle proprie Factory Custom con la nuova Speed Twin 1200 TFC, versione esclusiva della modern classic britannica prodotta in soli 750 esemplari numerati a livello mondiale. Ogni moto è identificata da un numero di serie inciso sulla piastra di sterzo superiore in alluminio ricavata dal pieno ed è accompagnata da un certificato di autenticità.

La nuova TFC si distingue per una dotazione specifica che comprende numerosi componenti in fibra di carbonio, tra cui parafanghi, pannelli laterali e protezioni tallone, oltre a specchietti bar-end lavorati dal pieno, sella monoposto in pelle e suede, dettagli total black, catena e piedini forcella dorati. Completa l’allestimento la livrea Obsidian Gold, che abbina una base nero metallizzato a finiture dorate.

Rispetto alla Speed Twin 1200 standard, la TFC adotta una posizione di guida più sportiva grazie ai semimanubri ribassati, alle pedane arretrate e alla nuova piastra superiore. La ciclistica si affida a sospensioni Öhlins completamente regolabili sia all’anteriore sia al posteriore, mentre l’impianto frenante comprende pinze Brembo Stylema, pompa radiale e leva MCS regolabile. I cerchi in lega a sette razze sono equipaggiati con pneumatici Metzeler Racetec RR K3.

Il motore è il bicilindrico parallelo Bonneville «High Power» da 1.200 cc con distribuzione a otto valvole, capace di erogare 105 CV a 7.750 giri e una coppia massima di 112 Nm a 4.250 giri. I doppi silenziatori Akrapovič in titanio con fondelli in fibra di carbonio valorizzano il caratteristico sound del propulsore con ordine di accensione a 270 gradi.

La dotazione elettronica comprende acceleratore ride-by-wire con tre modalità di guida – Sport, Road e Rain –, Triumph Shift Assist per il cambio senza utilizzo della frizione, ABS Cornering e controllo di trazione ottimizzato in curva. La strumentazione combina un display LCD con uno schermo TFT a colori gestibile dai comandi al manubrio, mentre una presa USB-C permette la ricarica dei dispositivi durante la marcia.

Con un peso in ordine di marcia di 214 chilogrammi, la Speed Twin 1200 TFC è costruita attorno a un telaio a culla in acciaio tubolare e punta a coniugare il carattere delle modern classic con una guida più sportiva. Tra gli elementi distintivi figurano anche l’illuminazione interamente a LED, gli indicatori di direzione integrati nel gruppo ottico posteriore e una serie di dettagli dedicati, dal logo TFC inciso sui componenti ai monogrammi presenti sui carter motore.

La Speed Twin 1200 TFC rappresenta il quinto modello della famiglia Triumph Factory Custom, il programma lanciato nel 2019 per realizzare versioni a tiratura limitata con finiture artigianali, componentistica premium e contenuti tecnici dedicati. Prima di questo modello il marchio TFC era stato utilizzato per Thruxton TFC, Rocket 3 TFC e due edizioni della Bobber TFC.