«World Ducati Week 2026». A Misano la festa per il centenario

Da non perdere
Škoda Peaq, il Suv pronto per i climi estremi
Il nuovo modello della Casa ceca del gruppo Volkswagen è stato testato pure al Circolo polare artico e nel deserto, per saggiare la durabilità e la funzionalità di tutti i componenti chiave. Prezzi non proprio popolari: listini da 50.000 euro. E sarà solo elettrico.
Maserati festeggia i 100 anni del Tridente con una costellazione di cento stelle
Per celebrare il centenario del suo storico logo, Maserati lancia «Trident Stars»: una costellazione composta da cento stelle dedicate a clienti, dipendenti e protagonisti che hanno contribuito alla storia del marchio.
Renault con l’elmetto: farà droni e suv militari
Continua la riconversione delle fabbriche europee svuotate dalla crisi dell’automotive indotta dalle scellerate mosse di Bruxelles. La Régie produrrà munizioni telecomandate e veicoli multiruolo da destinare alla Difesa. Thales: «Siamo in economia di guerra».
Stellantis lancia i van con le furbate. Ma conferma ben due motori diesel
Clienti ascoltati: c’è il gasolio per i nuovi furgoni marchiati Fiat, Peugeot, Opel e Citroën.
«Topolino»: compie 90 anni la prima utilitaria Fiat
il 15 giugno 1936 fu immessa sul mercato la Fiat «500 A», primo capolavoro di Dante Giacosa per il Lingotto. Fu prodotta dal 1936 al 1955 in oltre 500.000 esemplari.
F1, la Ferrari vince dopo due anni. Hamilton trionfa, Antonelli va ko
Il britannico conquista a Barcellona la sua prima vittoria con il Cavallino, interrompendo anche un'astinenza personale che durava dal 2024. Leclerc e Antonelli si fermano nel finale. La Rossa rientra nella corsa al titolo.
Il suv di Mercedes che può andare ovunque
Abbiamo testato la Glc 450d 4Matic della casa di Stoccarda. Design raffinato e stile inconfondibile, è l’auto ideale per chi cerca un motore diesel al passo coi tempi, quindi ibrido, che riesce a contenere i consumi, sia nelle strade urbane sia in quelle extra.