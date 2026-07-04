«World Ducati Week 2026». A Misano la festa per il centenario

Škoda Peaq, il Suv pronto per i climi estremi
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Škoda Peaq, il Suv pronto per i climi estremi

Il nuovo modello della Casa ceca del gruppo Volkswagen è stato testato pure al Circolo polare artico e nel deserto, per saggiare la durabilità e la funzionalità di tutti i componenti chiave. Prezzi non proprio popolari: listini da 50.000 euro. E sarà solo elettrico.

Renault con l’elmetto: farà droni e suv militari
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Renault con l’elmetto: farà droni e suv militari

Continua la riconversione delle fabbriche europee svuotate dalla crisi dell’automotive indotta dalle scellerate mosse di Bruxelles. La Régie produrrà munizioni telecomandate e veicoli multiruolo da destinare alla Difesa. Thales: «Siamo in economia di guerra».

Il suv di Mercedes che può andare ovunque
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Il suv di Mercedes che può andare ovunque

Abbiamo testato la Glc 450d 4Matic della casa di Stoccarda. Design raffinato e stile inconfondibile, è l’auto ideale per chi cerca un motore diesel al passo coi tempi, quindi ibrido, che riesce a contenere i consumi, sia nelle strade urbane sia in quelle extra.