Tiguan celebra 20 anni con la nuova edizione

Volkswagen celebra i vent’anni della Tiguan con una nuova versione speciale che punta a valorizzare uno dei modelli più importanti nella storia recente del marchio. Si chiama Tiguan Edition 20 ed è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 45.300 euro. La serie celebrativa nasce per rendere omaggio a un suv che dal debutto nel 2007 è riuscito a conquistare milioni di automobilisti, diventando uno dei modelli più venduti del gruppo Volkswagen.

Dal lancio sul mercato alla fine di maggio 2026 sono state vendute oltre nove milioni di Tiguan nel mondo. Un risultato che ha permesso al suv compatto di affermarsi come bestseller globale: dal 2017 è infatti il modello con i maggiori volumi di vendita dell’intero gruppo Volkswagen. Anche in Italia il successo è consolidato: nei primi sei mesi dell’anno la Tiguan ha superato quota 12.800 immatricolazioni, confermandosi il suv più scelto del segmento, secondo i dati Unrae.

La nuova Tiguan Edition 20 si basa sulla versione Edition Plus, particolarmente apprezzata dal pubblico italiano, e aggiunge una serie di elementi estetici e funzionali dedicati all’anniversario. Il carattere sportivo viene sottolineato dalla dotazione R-Line, con paraurti specifici, dettagli in nero lucido e una serie di finiture esclusive.

Tra gli elementi distintivi spicca il nuovo colore carrozzeria Maple red metallizzato, sviluppato appositamente per questa versione celebrativa, che contribuisce a rendere più dinamico ed elegante il design del suv. Completano l’allestimento i cerchi in lega da 19 pollici Coventry black con superficie diamantata grigia, i gusci degli specchietti retrovisori in nero lucido, i mancorrenti sul tetto e i listelli laterali nella stessa tonalità.

Anche l’abitacolo presenta dettagli specifici per l’edizione anniversario: sono previsti un volante dedicato Edition 20, sedili anteriori comfort con rivestimento personalizzato, battitacco con logo celebrativo, badge sulle porte anteriori e illuminazione esterna con proiezione a terra del logo Edition 20. La gamma motori comprende diverse soluzioni per rispondere alle esigenze di una clientela ampia: il motore benzina mild hybrid 1.5 eTsi da 150 cv, i turbodiesel 2.0 Tdi da 150 cv con trazione anteriore e da 193 CV con sistema integrale 4Motion, oltre alla versione ibrida plug-in eHybrid da 204 cv.

«La Tiguan è un fattore chiave per il successo del marchio Volkswagen negli ultimi vent’anni», ha dichiarato Martin Sander, membro del consiglio di amministrazione Volkswagen per vendite, marketing e post vendita. «Con oltre nove milioni di veicoli venduti nel mondo rappresenta qualità, versatilità e attenzione alle esigenze dei clienti».

La storia della Tiguan inizia nel 2006, quando Volkswagen presenta al Salone di Los Angeles il concept che anticipa il futuro suv compatto del marchio. Il prototipo raccoglie un forte interesse da parte del pubblico e porta rapidamente alla produzione della prima generazione, presentata nel 2007 al Salone di Francoforte. Il nome Tiguan nasce dalla fusione delle parole «tigre» e «iguana» scelta attraverso un sondaggio promosso dalla rivista tedesca Auto Bild. Fin dalla prima generazione il modello si distingue per un abitacolo versatile, la possibilità della trazione integrale 4Motion e un’ampia gamma di motorizzazioni, caratteristiche che intercettano la crescente domanda di suv compatti.

La seconda generazione, arrivata nel 2016, segna un importante salto evolutivo. La Tiguan cresce nelle dimensioni, migliora in comfort e tecnologia e introduce nuovi sistemi di assistenza alla guida. Nel 2017 arriva anche la versione Allspace a passo lungo, pensata per chi cerca maggiore spazio, mentre nel 2020 debutta la sportiva Tiguan R con 320 cv e trazione integrale. La crescita del modello è evidente anche nei numeri produttivi: dalle circa 120.000 unità realizzate nel 2007 si è arrivati a quasi 911.000 veicoli prodotti nel 2019.

L’attuale terza generazione, introdotta nel 2024, prosegue il percorso di innovazione con un design completamente rinnovato, un abitacolo digitalizzato, nuovi sistemi di assistenza e una gamma di motorizzazioni che comprende diesel Tdi, benzina Tsi, mild hybrid eTsi e versioni ibride plug-in eHybrid con autonomie elettriche superiori ai 100 chilometri. Oggi la Tiguan viene prodotta negli stabilimenti di Wolfsburg in Germania, Puebla in Messico e Anting in Cina ed è commercializzata in oltre 60 Paesi. Dopo due decenni di presenza sul mercato, il suv Volkswagen continua a puntare sugli stessi elementi che ne hanno decretato il successo: versatilità, comfort, qualità costruttiva e capacità di adattarsi all’evoluzione della mobilità.