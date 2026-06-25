True Redazione digitale Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026 Il pianista jazz Antonio Faraò (foto Roberto Cifarelli)

Da stasera a sabato Villa Litta di Lainate (Milano) ospita la kermesse ideata da Antonio Faraò. Presentano Nick The Nightfly e Carlo Melato, giornalista della Verità che con il podcast Non sparate sul pianista ha raccolto la visione artistica di Faraò e Joe Lovano.Lo sguardo di Jannacci sulla città, gli anni d’oro del jazz a Milano, con il Capolinea e Le Scimmie, e il tributo a Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita. La seconda edizione del festival Notes Around Smg, fondato dal pianista jazz Antonio Faraò, riparte da qui, con tre serate di musica live (da stasera a sabato 27 giugno) a Villa Visconti Borromeo Litta, nel teatro naturale del parco storico di Lainate (Milano). Apre le danze questa sera (ore 21.30) Paolo Jannacci, con lo spettacolo teatrale Jannacci Arrenditi! La città ascolta. Un viaggio attraverso i volti della città che rivivono nelle canzoni di Paolo Conte, Luigi Tenco e papà Enzo, tenute insieme dai dialoghi e dai monologhi scritti con Paolo Re. Sul palco la storica band del pianista, compositore e figlio d’arte: Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori), Marco Ricci (basso) e Stefano Bagnoli (batteria).Domani (mentre il capoluogo lombardo dice addio anche all’esperienza dello Spirit de Milan) l’epopea di due locali storici della scena milanese, come il Capolinea e Le Scimmie, si potrà rivivere grazie ai protagonisti di quegli anni irripetibili, quando alle jam session si poteva incontrare gente del calibro di Chet Baker, Dizzy Gillespie, Woody Herman, Pat Metheny e Tony Scott. Una cavalcata nella quale si avvicenderanno Pietro Tonolo, Luca Jurman, Claudio Fasoli, Nick The Nightfly, Luigi Bonafede, Dado Moroni, Attilio Zanchi, Laura Fedele, Tonino De Sensi, Federico Monti, Piero Orsini, Piero Leveratto, Nicolò Fragile, Paolo Pellegatti, Luigi Gonguy, Michele Bozza, Gigi Cifarelli, Antonio Faraò, Mauro Negri, Sandro Cerino, Yuri Golubev, Mario Rusca, Tony Arco, Monica Shaka, Luca Meneghello e Luca Pasqua.Chiuderà la kermesse, sabato 27, una vera e propria all stars band, con il progetto Miles Davis & John Coltrane Centennial: Fabrizio Bosso (tromba), Joe Lovano (sax), Antonio Faraò (pianoforte) Ira Coleman (contrabbasso) e Gerald Cleaver (batteria). Presentano Nick The Nightfly e Carlo Melato, giornalista della Verità che con il podcast Non sparate sul pianista ha raccolto la visione artistica di Faraò (bit.ly/4oQE7n0) e Lovano (bit.ly/4xI2tU1). Prima dei concerti sarà possibile visitare la mostra fotografica a cura di Roberto Cifarelli dedicata a Miles&Trane, attraverso le immagini di alcuni dei musicisti che hanno avuto la fortuna di collaborare con loro.