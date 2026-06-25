Gianluca De Maio Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale True Floriano Masoero, ceo e presidente Siemens Italia, durante i Siemens Tech Talks 2026 (Ansa)

Ai Tech Talks Siemens 2026 al centro la Physical AI, tra mondo reale e digitale. Ferrari e Pirelli raccontano come dati e simulazione stanno trasformando l’industria. Spazio anche a smart building, energia e manifattura.Il confine tra mondo fisico e digitale si fa sempre più sottile nell’industria del futuro. È questa la traiettoria emersa dalla terza edizione dei Siemens Tech Talks, che hanno riunito a Milano imprese e partner per confrontarsi sulle trasformazioni in atto nei settori dell’industria, dell’energia e degli smart building.Il titolo scelto per l’edizione 2026, Where Real meets Digital, non è soltanto uno slogan, ma la sintesi di una direzione precisa: la cosiddetta Physical AI, l’intelligenza artificiale applicata ai sistemi reali, dalle fabbriche alle infrastrutture energetiche fino agli edifici intelligenti. Una tecnologia che, secondo Siemens, non appartiene più al futuro ma a un presente già operativo.La Physical AI entra nei processi industrialiIl cuore della giornata si è svolto a Casa Siemens, dove il confronto ha ruotato attorno all’evoluzione dell’azienda in chiave «tech company», capace di integrare hardware, software, dati e potenza computazionale in un unico ecosistema.Al centro di questa trasformazione c’è l’idea di una AI che non si limita ad analizzare, ma interviene nei processi fisici. Attraverso modelli come i digital twin, già utilizzati per simulare e ottimizzare macchine e infrastrutture in fase progettuale, Siemens descrive un’industria sempre più autonoma e adattiva.Tra le soluzioni presentate anche Eigen Engineering Agent, sistema di AI generativa integrato nel TIA Portal, in grado di tradurre istruzioni in linguaggio naturale in progetti industriali completi. Un salto che punta a ridurre tempi e complessità dell’ingegneria industriale.Secondo i dati forniti, il sistema consente una riduzione dei tempi di sviluppo fino a cinque volte, un aumento dell’efficienza del 50% e un miglioramento della qualità dell’80%.Per il CEO di Siemens Italia Floriano Masoero, la direzione è ormai tracciata: la Physical AI non è una promessa ma una tecnologia già matura, mentre la sfida per le imprese è passare dai progetti pilota a modelli scalabili e integrati.Ferrari e Pirelli: la complessità dell’industria realeA dare concretezza a questa visione sono state anche le testimonianze di due grandi gruppi industriali italiani: Ferrari e Pirelli.Per Ferrari, lo sviluppo di una vettura non è soltanto una questione di prestazioni, ma anche di unicità. Ogni cliente, è stato sottolineato, non cerca un’auto qualsiasi, ma una vettura costruita su misura. Una complessità che richiede oggi un modello produttivo basato sulla gestione integrata di dati, processi e tecnologie lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.Una dinamica che, secondo il management Ferrari, nasce proprio dalla convergenza tra progettazione digitale, simulazione e produzione fisica.Per Pirelli, invece, l’innovazione passa dai dati generati direttamente dal prodotto. Con il progetto Cyber Tyre, gli pneumatici diventano sensori in grado di alimentare sistemi e servizi legati alla dinamica del veicolo e allo sviluppo dei prodotti stessi.Accanto a questo, l’azienda lavora da tempo sui gemelli digitali di pneumatici e impianti produttivi, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi e rendere più preciso il controllo dei processi industriali, sempre con il supporto dell’intelligenza artificiale.L’industria diffusa: energia, edifici e manifatturaAccanto alla sessione centrale, i Tech Talks si sono sviluppati in tre appuntamenti paralleli dedicati a smart building, elettrificazione e industria, con il coinvolgimento di Politecnico di Milano, AcegasApsAmga e Pomini Tenova.Nel campo degli edifici intelligenti, il Politecnico di Milano ha raccontato l’evoluzione del proprio campus in uno smart district, grazie a sistemi di gestione integrata che oggi controllano decine di migliaia di punti distribuiti tra sedi e residenze universitarie.Sul fronte energetico, AcegasApsAmga ha presentato la modernizzazione di 28 stazioni elettriche tra Trieste e Gorizia, trasformate in nodi digitali della rete grazie a sistemi di monitoraggio e tecnologie a basso impatto ambientale.In ambito industriale, Pomini Tenova ha ripercorso la propria trasformazione verso modelli produttivi sempre più autonomi e digitalizzati, costruita su una collaborazione storica con Siemens che ha portato all’integrazione di tecnologie di automazione e AI nelle macchine industriali.Un’industria sempre più connessaNel complesso, i Siemens Tech Talks 2026 restituiscono l’immagine di un’industria in cui reale e digitale non sono più mondi separati, ma parti dello stesso sistema. Una transizione che coinvolge fabbriche, infrastrutture e progettazione, e che si fonda sempre più sull’integrazione tra dati, intelligenza artificiale e sistemi fisici.