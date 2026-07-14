Fiocchi: «L’Ue dia l’esempio sull’intelligenza artificiale, più fondi alle startup della sanità»

«L’Europa deve dare l’esempio e deve portare questo esempio in tutti gli Stati membri, deve portarlo dappertutto». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, a margine dell’evento sull’intelligenza artificiale dal titolo Artificial Intelligence for Accessibility: From Innovation to European Standard, svoltosi al Parlamento europeo di Bruxelles.

«C’è un mondo davanti e ci stiamo anche adoperando per portare tutta una serie di fondi europei alle startup che utilizzeranno l’intelligenza artificiale per tutte le questioni sanitarie», ha concluso Fiocchi.

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