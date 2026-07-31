L’Asi testa il Rover «Etna» sul vulcano: superata la prova per le missioni lunari

L’Agenzia spaziale italiana (Asi) compie un nuovo passo nello sviluppo delle tecnologie per l’esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del Rover «Etna», il veicolo progettato per operare in ambienti estremi.

I test, coordinati e finanziati dall’Asi, si sono svolti sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, e rappresentano una fase cruciale nella validazione di una nuova generazione di sistemi di mobilità robotica destinati alle future missioni lunari.

Lo sviluppo di rover sempre più autonomi è considerato una tecnologia strategica per l’esplorazione dello spazio. In futuro questi mezzi saranno impiegati per trasportare strumenti scientifici, effettuare ispezioni, supportare la costruzione di infrastrutture, assistere gli astronauti e operare anche senza supervisione diretta, contribuendo alla realizzazione di una presenza umana stabile sulla superficie della Luna.

L’Etna è stato scelto come sito di prova grazie alle sue peculiari caratteristiche geologiche, che riproducono in modo realistico alcune delle condizioni che i rover dovranno affrontare negli ambienti lunari. I risultati della campagna sperimentale confermano l’efficacia delle tecnologie sviluppate e rappresentano un importante passo avanti verso le prossime missioni di esplorazione spaziale.