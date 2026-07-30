«Seguimi, puoi salvarti», al via la campagna sulle uscite d’emergenza

«Seguimi, puoi salvarti» è la nuova campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani e a chi frequenta grandi eventi, concerti e luoghi pubblici affollati, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della sicurezza.

L’iniziativa nasce anche sulla scia della tragedia di Crans-Montana e punta a richiamare l’attenzione sull’importanza delle vie di fuga e dei comportamenti da adottare in caso di emergenza. «Il nostro primo interesse è garantire la sicurezza di qualsiasi persona che partecipi a questi eventi», ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini.

Lo spot invita a individuare sempre le uscite di emergenza, che devono rimanere libere e accessibili, e a mantenere un comportamento ordinato in caso di pericolo. Tra le indicazioni anche l’uso corretto del cellulare: non per filmare o diffondere immagini, ma per chiedere aiuto chiamando il 112, numero unico di emergenza, o il 115, numero nazionale dei Vigili del Fuoco.

La campagna si rivolge a chiunque partecipi a manifestazioni pubbliche, con l’obiettivo di trasformare semplici accorgimenti in abitudini capaci di aumentare la sicurezza collettiva.