Sfregio a Medjugorje: altare incendiato e statua della Vergine imbrattata

Notte di devastazione a Medjugorje, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. Ignoti hanno incendiato un altare e vandalizzato alcuni dei luoghi più simbolici legati alle presunte apparizioni mariane.

Tra i siti colpiti figurano la statua della Vergine sul Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e la Croce Blu, entrambe imbrattate con vernice nera. Sul basamento della Madonna è comparsa la scritta in inglese «Devil in a skirt», mentre nelle vicinanze della Croce Blu è stata rinvenuta la parola «Evil».

Al momento non sono stati identificati i responsabili né chiarite le motivazioni del gesto. L’episodio ha suscitato profondo sconcerto tra i fedeli e la comunità locale, che da anni custodiscono uno dei luoghi di culto più visitati d’Europa.