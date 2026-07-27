Meloni: «Dai No Tav violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo»

«Questa non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata». Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio registrato durante la visita al cantiere della Tav Torino-Lione in Val di Susa.

Il premier ha ricordato che «120 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’Alta velocità», definendo gli episodi «inaccettabili».

«Noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia», ha aggiunto Meloni, rivolgendo poi un appello alla magistratura e agli inquirenti: «Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura e a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del loro lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere».

Il presidente del Consiglio ha quindi ribadito che, a suo giudizio, quanto accaduto non può essere ricondotto a una normale forma di protesta, ma rappresenta «violenza organizzata e premeditata».