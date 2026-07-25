Trump e il terzo mandato: «Mi candiderò ancora, ci divertiremo»

Donald Trump torna a giocare con uno dei temi che più alimentano il dibattito politico americano: la possibilità di un terzo mandato alla Casa Bianca. Nel corso della cena con i corrispondenti, il presidente si è presentato con un cappellino rosso con la scritta «Trump 2028», suscitando sorpresa tra i presenti.

Nel finale del suo intervento, durato poco più di un’ora, Trump ha scherzato sulla prospettiva di una nuova candidatura: «È questa la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo».

Le dichiarazioni del tycoon hanno provocato un momento di silenzio nella sala, prima che lo stesso Trump aggiungesse, mantenendo il tono ironico: «Dovrebbe essere facile».