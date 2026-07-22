Gruppo Fs, oltre mille bodycam per la sicurezza nelle stazioni

Le nuove telecamere indossabili saranno in dotazione al personale di Fs Security per aumentare la tutela degli operatori e dei viaggiatori. Presentato il progetto con i ministri Piantedosi e Salvini.

Caso Fakir e scontri a Bologna: vergogna di sinistra
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Caso Fakir e scontri a Bologna: vergogna di sinistra

A Bologna va in scena l'ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo,…