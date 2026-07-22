Gruppo Fs, oltre mille bodycam per la sicurezza nelle stazioni

Le nuove telecamere indossabili saranno in dotazione al personale di Fs Security per aumentare la tutela degli operatori e dei viaggiatori. Presentato il progetto con i ministri Piantedosi e Salvini.
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A Bologna va in scena l'ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo,…
Bologna, tafferugli al presidio per Fakir: bomba carta e cariche della polizia
Momenti di tensione davanti a Prefettura e Questura. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro i blindati delle forze dell'ordine, che sono intervenute con idranti e lacrimogeni.
Maxi incendio vicino a Madrid: 1.200 evacuati, 26 mila ettari in fumo
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Iran, il Pentagono diffonde i video dei nuovi attacchi Usa
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Palermo ricorda la strage di via D’Amelio: l’omaggio a Paolo Borsellino
La Polizia di Stato ha commemorato il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alla cerimonia presenti le principali autorità istituzionali.